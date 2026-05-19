Kendi memleketinde istenmeyen adam: CHP'li başkanlardan Ağbaba’ya "istifa et" çağrısı!
CHP'deki yolsuzluk, rüşvet ve +18 skandallar bitmedi. Her skandalın altından çıkan isim Özel'in kara kutusu olan milletvekili Veli Ağbaba'ydı. Memleketi Malatya'dan da Ağbaba'ya sert tepki geldi: "Partiyi kendi şirketi gibi yönetiyor."
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki isim Veli Ağbaba'nın rüşvet trafiğine karıştığı iddia edildi.
- Böcek Ailesi'nin itirafları, CHP'nin yerel seçimlerdeki rüşvet çarkını ortaya çıkardı.
- Gökhan Cumalı'nın telefonundan Veli Ağbaba ile yapılan yazışmalarda rüşvet fotoğrafları bulundu.
- Malatya'da CHP eski İlçe Başkanı Hakan Satılmış ve Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Ağbaba'ya istifa çağrısı yaptı.
- Abdulvahap Göçer, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğunu iddia etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in en yakınındaki isim olan Veli Ağbaba'nın rüşvet trafiğinin bizzat içinde yer olduğu belirlendi.
Böcek Ailesi'nin itirafları, CHP'nin yerel seçimlerdeki rüşvet çarkını ortaya döktü. Gökhan Böcek, Veli Ağbaba'nın 900 bin euro adaylık ücretini beğenmediğini, "Onu 1 milyona tamamla" dediğini söyledi. Parayı genel merkezde teslim ettiğini anlattı.
CHP'deki kirli rüşvet trafiğiyle ilgili en somut belge Veli Ağbaba ve Özgür Özel'in ailesinin İstanbul'da VİP şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı'nın cep telefonundan çıktı. Cumalı'nın CHP Milletvekili Veli Ağbaba ile yaptığı yazışmalarda kargoyla gelen 100 bin dolarlık rüşvetin fotoğrafları bulundu.
ŞAİBELİ KURULTAY...
İşte bu gelişmeler Ağbaba'nın memleketi olan Malatya'da da tepkiyle karşılandı. Skandalın ardından CHP eski İlçe Başkanı Hakan Satılmış ve Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, Ağbaba'ya istifa çağrısı yaparak parti yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Satılmış, "Cumhuriyet Halk Partisi bugün şuurunu kaybetmiş yöneticiler tarafından yönetiliyor. Parti adeta freni patlamış kamyon gibi uçuruma sürükleniyor. CHP'nin bu işgalden kurtarılması gerekiyor. Veli Ağbaba partiyi kendi malı gibi yönetiyor" dedi.
Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer ise yaptığı açıklamada hem Ağbaba'ya hem de CHP yönetimine çok sert tepki gösterdi. Göçer'in açıklamalarındaki en sert başlıklardan biri de CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında oldu. Göçer, "Oyların para ve menfaat karşılığında satın alındığı iddialarıyla gündeme gelen bir kurultay görüntüsü oluştu. Cumhuriyet Halk Partisi bugün şaibeli kurultay tartışmalarıyla anılıyor" ifadelerini kullandı.
