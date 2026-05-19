Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'tan Mersin ve San Diego saldırıları için taziye

Diyanet İşleri Başkanı, camilerden ve insanlıktan şiddet ve nefretin uzak tutulması için dua etti.

Arpaguş, masum insanların katledilmesinin ve ibadethanelere saldırının kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mersin'de ve ABD'nin San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne yapılan silahlı saldırılara ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı ile ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne yönelik saldırıya ilişkin taziye mesajı yayımladı.

Dün Mersin'de meydana gelen silahlı saldırı sonucu 6 vatandaşın hayatını kaybettiği, 8 vatandaşın ise yaralandığını büyük bir teessürle öğrendiğini belirten Arpaguş, bu olayın hüznü hafiflemeden, gece saatlerinde ise ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Diego şehrindeki İslam Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildiğini anımsattı.

Mersin'de silahlı saldırılarda hayatını kaybeden 5 kişi için cenaze töreni düzenlendi (Haberin fotoğrafları AA'dan alındı)



"MASUM İNSANLARIN KATLEDİLMESİ KABUL EDİLEMEZ"

Arpaguş, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Her ne sebeple olursa olsun, masum insanların hunharca katledilmesi asla kabul edilemez. Bir ibadethanenin, eğitim kurumunun saldırıya uğraması ise hiçbir gerekçeyle izah edilemez. Toplumsal huzuru ve birlikte yaşama kültürünü tehdit eden bu tür saldırılar, bir nefret suçu olarak tanımlanmalı ve hukuk önünde vicdanları teselli edecek şekilde muamele görmelidir. Bu vesileyle her iki saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyorum"



Diyanet İşleri Başkanı, "Yüce Allah, camilerimizi, cemaatlerimizi ve bütün insanlığı her türlü şiddet, nefret ve kötülükten muhafaza eylesin" duasında bulundu.



Ahmet Zeren Takvim.com.tr Güncel