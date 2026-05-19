Kripto hesaplarda sanal kumar tuzağı... 150 milyonluk ağ çökertildi! İzmir merkezli operasyonda 19 gözaltı | Firari aranıyor

Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğu saptandı.

ŞEBEKENİN YUVASI BAHİS SİTELERİ VE ENTEGRE PANELLER

Suç şebekesinin, yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller üzerinden devasa haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada, "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişiler hedef alındı.

Dosya kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, entegre paneller ile kripto hesapları üzerinden suç faaliyeti yürüten 20 şüpheliden 19’u kıskıvrak yakalandı.