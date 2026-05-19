Kripto hesaplarda sanal kumar tuzağı... 150 milyonluk ağ çökertildi! İzmir merkezli operasyonda 19 gözaltı | Firari aranıyor

Sanal kumar batağına oluşturan suç örgütlerine bir darbe daha vuruldu. İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin’de eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda, yasa dışı bahis siteleriyle bağlantılı 19 zanlı gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin banka ve kripto para hesapları üzerinden yaklaşık 150 milyon liralık yasa dışı işlem gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Entegre paneller ile kripto hesapları üzerinden suç faaliyeti yürütüldüğü saptandı. Çok sayıda dijital materyale el konulan operasyonda, kaçan 1 şüphelinin izi sürülüyor.

Toplumu içten içe çürüten, binlerce aileyi felakete sürükleyen yasa dışı bahis ve sanal kumar şebekelerine yönelik İzmir merkezli 4 şehitde dev operasyon gerçekleştirildi. Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla harekete geçen güvenlik güçlerinin, karanlık ağın yöneticilerine ağır darbe vurduğu bildirildi.

150 MİLYON LİRALIK KARANLIK PARA TRAFİĞİ

Yürütülen soruşturma sonucunda, şüphelilerin banka ve kripto hesapları mercek altına alındı.

Yapılan incelemelerde zanlıların hesaplarında yaklaşık 150 milyon lira tutarında yasa dışı bahis para hareketi olduğu saptandı.

Yasa dışı bahis ile sanal kumar şebekelerine yönelik İzmir merkezli 4 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. (Fotoğraflar: AA arşiv)

ŞEBEKENİN YUVASI BAHİS SİTELERİ VE ENTEGRE PANELLER

Suç şebekesinin, yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller üzerinden devasa haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarıyla mücadele kapsamında başlatılan soruşturmada, "yasa dışı bahis siteleri ve entegre paneller ile bağlantılı banka ve kripto hesapları üzerinden" suç faaliyetinde bulunan kişiler hedef alındı.

Dosya kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği duyuruldu.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, entegre paneller ile kripto hesapları üzerinden suç faaliyeti yürüten 20 şüpheliden 19’u kıskıvrak yakalandı.

İZMİR'DEN MARDİN'E 4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Kararın ardından İzmir, İstanbul, Muğla ve Mardin'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı şafak baskınları düzenlendi.

Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda suç unsuru taşıyan çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaların hız kesmeden sürdüğü aktarıldı.

Faruk Arslan
