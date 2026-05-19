Mogan Gölü'ne atık su deşarj eden ABB'ye ceza: Bakanlıklar temizliyor CHP'li belediyeler kirletiyor
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ABB'ye 1 milyon 678 bin lira ceza kesildi. Geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen göl iki bakanlığın yürüttüğü çalışmayla nefes almıştı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki Mogan Gölü'ne yağmur suyu hattı aracılığıyla atık su deşarj ettiği belirlenen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 678 bin lira ceza uyguladı.
YAĞMUR SUYU HATTINDAN ATIK SU DEŞARJI YAPTILAR
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na bağlı Mogan Parkı'nın tenis kortlarının yanındaki yağmur suyu hattı aracılığıyla Mogan Gölü'ne atık su deşarjının yapıldığını tespit etti.
İnceleme sonucu Gölbaşı İlçesi Hacılar Mahallesi'nde köprü yapımı sırasında oluşan atık suların arıtılmadan yağmur suyu hattına bağlanıp Mogan Gölüne deşarj edildiği belirlendi.
ABB'YE 1 MİLYON 678 BİN LİRA CEZA
Gölün Özel Çevre Koruma Bölgesi olması nedeniyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 2 katı yaptırım uygulanarak 1 milyon 678 bin lira idari ceza verildi. Sorumlular hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
CHP'LİLER KİRLETİYOR BAKANLIKLAR TEMİZLİYOR
Öte yandan geçen yıllarda kirlilik ve kötü kokuyla gündeme gelen Mogan Gölü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yürüttüğü "Mogan Gölü Dip Çamuru Temizleme Projesi" ile nefes aldı. Gölden 3 milyon 500 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.
Bakanlık ekipleri, Özel Çevre Koruma bölgesi sınırları içindeki göle yönelik denetimlerini sürdürüyor.