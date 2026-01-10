Başıboş köpek saldırısında Ankara'ya rekor tazminat

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023'te okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayıp, ağır yaralandı. Yılmaz, hastanede art arda yapılan ameliyatlardan sonra taburcu edildi. Ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan Yılmaz'a, 2025'te geçirdiği 15'inci büyük operasyonla deri nakli yapıldı.

SANIKLAR BERAAT ETTİ

Olaya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal hakkında 'İhmali davranışlarla görevi kötüye kullanmak' suçundan 3'er aydan 1'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davada, sanıklar Asena Ülkü Ünal ve Mustafa Şener beraat etti.

10 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Yılmaz ailesi, Tunahan'ın 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği gerekçeleriyle 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, sahipsiz hayvanların korunması, saldırgan olanlarının eğitilmesi, görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna kanaat getirdi. Mahkeme, manevi tazminat talebinin kısmen kabulüne, olayda kusuru bulunan davalı idarelerce müştereken/müteselsile yasal faizi ile 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verdi.