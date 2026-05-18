FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na 11 ilde operasyon: Listede 24 şüpheli var
FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada kapsamında Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün 'kamu mahrem yapılanması'na yönelik soruşturmada 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
- MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordineli çalışmayla, ByLock kullanan ve örgütsel iletişim yöntemi tespit edilen şüpheliler belirlendi.
- Şüphelilerin 7'si aktif görevde olan kamu personeli ve haklarında örgütsel faaliyet delilleri bulunuyor.
- Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
- Soruşturma kapsamında şüphelilerin ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden haberleştiği tespit edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.
Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi.
7'Sİ AKTİF GÖREVDE 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.