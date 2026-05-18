Şüphelilerin 7'si aktif görevde olan kamu personeli ve haklarında örgütsel faaliyet delilleri bulunuyor.

MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordineli çalışmayla, ByLock kullanan ve örgütsel iletişim yöntemi tespit edilen şüpheliler belirlendi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün kamu mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösteren şüphelilerin kullandığı operasyonel hatlara yönelik çalışma yapıldı.

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına operasyon

Soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu, örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı anlaşılan, örgütsel iletişim yöntemi olan ankesör ve kontörlü hatlar üzerinden ardışık arama kayıtları bulunan ve bir kısmı hakkında örgütsel eylemlerine ilişkin beyanların bulunduğu 24 şüpheli tespit edildi.

7'Sİ AKTİF GÖREVDE 24 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI



Örgütsel faaliyetlerde bulunduklarına dair haklarında deliller elde edilen çeşitli kamu kurumlarından 7'si aktif görevde, 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON BAŞLATILDI

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Samet Baş Takvim.com.tr