MİT ve EGM'den uluslararası narkotik operasyonu! Kırmızı bültenle aranan zehir tüccarı İstanbul'da yakalandı

Hollanda makamlarınca Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan Wilhelmus Adrianus Leijdekkers isimli zehir tüccarı, Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın, suç örgütü lideri olan kardeşi Johannes Leijdekkers birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kırmızı bültenle aranan kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürülüğünün Pendik'te düzenlediği operasyon ile yakalandı.

Şahsın, Johannes Leijdekkers ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.

Hollanda makamlarınca Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan W.A.L. isimli şahıs, Pendik’te düzenlenen operasyonla yakalandı (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)

HOLLANDA İADELERİNİ TALEP ETTİ

Leijdekkers, Hollanda yetkili makamlarınca, "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçu kapsamında, ülkesine iadesi isteniyor.

Zehir tüccarı böyle yakalandı

Konuya ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama geldi.

EGM'den yapılan açıklamada, "Hollanda makamlarınca Kırmızı Bültenle uluslararası seviyede aranan W.A.L. isimli şahıs, Pendik'te düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın, kardeşi olan uluslararası suç örgütü lideri J.L. ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi. Zehir tacirlerine karşı mücadelemiz nesillerimizi koruma mücadelesidir. Gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız" ifadelerine yer verildi.

Ahmet Zeren
