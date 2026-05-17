MİT ve EGM'den uluslararası narkotik operasyonu! Kırmızı bültenle aranan zehir tüccarı İstanbul'da yakalandı

Uluslararası suç örgütü lideri Johannes Leijdekkers'in kırmızı bültenle aranan kardeşi Wilhelmus Adrianus Leijdekkers, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürülüğünün Pendik'te düzenlediği operasyon ile yakalandı.



Şahsın, Johannes Leijdekkers ile birlikte kokain ticareti yaptığı ve suçtan elde edilen gelirleri akladığı tespit edildi.