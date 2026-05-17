Arsasına prefabrik ev yapanlar dikkat: Hafif çelik binalar yönetmeliği 2027’de devrede | Yangın ve korozyon tasarımı artık zorunlu
Özellikle prefabrik yapılarla ilgili gündeme gelen düzenleme hayata geçirildi. Hafif çelik binaların yapım süreçlerine ilişkin teknik esaslar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından net şekilde belirlendi. Güvenli, hızlı ve sürdürülebilir yapılaşmayı hedefleyen düzenleme ile prefabrik, modüler ve hibrit sistemlerin teknik standartları tek çatı altında toplandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle galvaniz kaplama miktarının illerin korozyon sınıfına göre ayarlanması ve sıcaklık tesiri altındaki taşıma gücü kayıplarının hesaplanması zorunlu kılındı. Sektöre hazırlık imkanı tanıyan düzenleme 1 Ocak 2027 itibarıyla bütün projelerde mecburi tutulacak.
- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik 17 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
- Yönetmelik 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek.
- Prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar düzenlemeyle belirlendi.
- Hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar ilk kez mevzuata dahil edildi.
- Galvaniz kaplama miktarının yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi zorunlu hale getirildi.
Türkiye genelinde güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma hedefleri doğrultusunda inşaat sektörünü yakından ilgilendiren tarihi bir adım atıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan "Hafif Çelik Binaların Tasarım, Hesap ve Yapım Esaslarına Dair Yönetmelik", 17 Mayıs 2026 tarihli ve 33256 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.
PREFABRİK VE MODÜLER SİSTEMLERE TEKNİK STANDART
Sektörde uzun süredir ihtiyaç duyulan esasları tek çatı altında toplayan Bakanlık, güvenli, hızlı ve sürdürülebilir yapılaşmanın destekleneceğini kaydetti.
Düzenleme kapsamında prefabrik, modüler, hibrit ve yerinde profille üretilen hafif çelik yapı sistemlerine ilişkin teknik esaslar ayrıntılı olarak tanımlandı.
Yapı elemanları ve birleşimlerinin vida ve bulon kullanılarak güvenli tasarımına ilişkin esaslar açık şekilde belirlendi.
KOROZYON SINIFI VE YANGIN TASARIMI ZARURİ
Hafif çelik yapı elemanlarında kullanılacak malzemelere ilişkin kriterleri belirleyen Bakanlık, korozyona karşı korunmaya yönelik hükümleri detaylandırdı.
Galvaniz kaplama miktarının yapının bulunduğu ilin korozyon sınıfı dikkate alınarak belirlenmesi sağlandı.
Tasarım ve uygulama süreçlerinin daha etkin şekilde denetlenebilir olmasını sağlayan yönetmelikle, hafif çelik yapılarda yangın tasarımına ilişkin kurallar ilk kez mevzuata dahil edildi.
Sıcaklık tesiri altındaki taşıma gücü ve rijitlik kayıplarının tasarımda dikkate alınması zorunlu hale getirildi.
OCAK 2027'DE YÜRÜRLÜKTE
Sektör temsilcilerinin yeni düzenlemelere uyum sağlayabilmesi amacıyla yönetmelikte özel bir geçiş süreci öngörüldü.
Kapsamlı teknik standartları barındıran düzenlemenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2027 olarak saptandı.