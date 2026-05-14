77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1187 şüpheli tutuklandı

Hava destekli operasyonlara 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 2 haftada 77 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla geçit vermedi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 77 ilde gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si tutuklandı.

77 İLDE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından 77 ilde düzenlenen operasyonlara 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katıldı.Ayrıca 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpek operasyonlarda kullanıldı.

Zehir tacirlerine darbe: 1187 kişi tutuklandı

1187 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

