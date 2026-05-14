77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1187 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 2 hafta içinde 77 ilde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğin katıldığı operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Operasyonlarda gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol uygulandı.
77 İLDE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ

1187 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüphelilerin 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

