77 ilde uyuşturucu operasyonu: 1187 şüpheli tutuklandı
İçişleri Bakanlığı koordinesinde son 2 hafta içinde 77 ilde düzenlenen geniş çaplı uyuşturucu operasyonlarında zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. 3 bin 420 ekip, 6 bin 376 personel, 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpeğin katıldığı operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Emniyet ekipleri, zehir tacirlerine son 2 haftada düzenlenen operasyonlarla geçit vermedi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde 77 ilde gerçekleştirilen hava destekli operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 bin 284 şüpheliden 1187'si tutuklandı.
İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, gerçekleştirilen operasyonlarda 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı.
77 İLDE UYUŞTURUCUYA GEÇİT VERİLMEDİ
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; polis tarafından 77 ilde düzenlenen operasyonlara 3 bin 420 ekip ve 6 bin 376 personel katıldı.Ayrıca 28 hava aracı ve 58 narkotik dedektör köpek operasyonlarda kullanıldı.
1187 ŞÜPHELİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda, 2 ton 103 kilo uyuşturucu madde ile 2 milyon 685 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 284 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin 1187'si çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı, 337'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.