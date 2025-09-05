"100 BİN TL VERELİM"

Özgür Karabat'la TBMM odasında dönen rüşvet diyaloğunu anlatan eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık şu ifadeleri kullandı:

CVK Otel'de, ben, Özgür Karabat, Metin Kaya, Ekrem Bey geldi, toplantı odasında oturduk. Ekrem Bey bu süreçte onları desteklemem gerektiğini, bu değişimi yapmamız gerektiğini, herhangi bir konu, bir şey olursa Özgür Karabat'la çözeceğimizi söyledi. Biz döndük geldik Ankara'ya, Meclis'e uğradım. Ya dedim, herkese para pul dağıtıyorsunuz. Tabii o arada Turan Güneş de, bunlar bir ofis açmışlar, Özgür Özel, işte Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan falan, bütün A takımı orada, çalışmalar oradan yürütüyorlar. İmza istediler. İmza vermeden önce de işte, ben baktım herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor. Ben de dedim ki Özgür Karabat'a, 'ya' dedim, 'bizim delegelere ne vereceksin?' dedim. Ya bu Meclis'te, odasında oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi, 'ya işte bir 100 bin lira verelim.' Ya dedim, 'ayıptır, 100 bin lira olur mu?' dedim. Yani 200 bin liraya anlaştık. Dedim, "100 bin lirasını il başkanımıza ver, ben de 100 bin lirayı da dedim, alıp delegelere dağıtacağım dedim. Ya şey de, market kartı da var" dedi, 'ondan da verelim.' dedi.