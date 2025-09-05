PODCAST CANLI YAYIN

CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 yılında gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı'nda Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından şaibe iddiaları gündemden düşmedi. CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık dönen oyunları bir bir anlattı. Uyanık, Ekrem İmamoğlu'nun bu süreçte onları desteklemesi gerektiğini, Özgür Karabat'ın ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında dönen rüşvet diyaloglarını itiraf etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"

CHP'de kaos gün geçtikçe artmaya devam ediyor. İstanbul il yönetimine gelen kayyum, ilçe kongrelerinin iptalleri derken CHP'de yeni bir kaos malzemesi daha ortaya çıktı.

YSK açıkladı: İstanbuldaki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildiYSK açıkladı: İstanbuldaki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi

ŞAİBELİ KURULTAYI TEK TEK ANLATTI

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddiasını eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık körükledi. CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, kurultay sürecini tek tek anlattı.

CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık’tan bomba itiraf

"100 BİN TL VERELİM"

Özgür Karabat'la TBMM odasında dönen rüşvet diyaloğunu anlatan eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık şu ifadeleri kullandı:

CVK Otel'de, ben, Özgür Karabat, Metin Kaya, Ekrem Bey geldi, toplantı odasında oturduk. Ekrem Bey bu süreçte onları desteklemem gerektiğini, bu değişimi yapmamız gerektiğini, herhangi bir konu, bir şey olursa Özgür Karabat'la çözeceğimizi söyledi. Biz döndük geldik Ankara'ya, Meclis'e uğradım. Ya dedim, herkese para pul dağıtıyorsunuz. Tabii o arada Turan Güneş de, bunlar bir ofis açmışlar, Özgür Özel, işte Veli Ağbaba, Tekin Bingöl, Bülent Tezcan falan, bütün A takımı orada, çalışmalar oradan yürütüyorlar. İmza istediler. İmza vermeden önce de işte, ben baktım herkese para, pul, vaatlerde bulunuyor. Ben de dedim ki Özgür Karabat'a, 'ya' dedim, 'bizim delegelere ne vereceksin?' dedim. Ya bu Meclis'te, odasında oluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki odasında oluyor. Dedi, 'ya işte bir 100 bin lira verelim.' Ya dedim, 'ayıptır, 100 bin lira olur mu?' dedim. Yani 200 bin liraya anlaştık. Dedim, "100 bin lirasını il başkanımıza ver, ben de 100 bin lirayı da dedim, alıp delegelere dağıtacağım dedim. Ya şey de, market kartı da var" dedi, 'ondan da verelim.' dedi.

Aldığı 100 bin TL'yi daha sonrasında ne yaptığını da anlatan Uyanık,

Bu 100 bin lirayı da bizim işte altı delegemiz vardı. Ben 20-20, işte Tandoğan'da Kahveci Hacı Baba var, orada. Ya arkadaş, Kahveci Hacı Baba'nın kameraları var, orada altı yedi arkadaş oturmuşuz, hepsinin önünde yapmışım. Parayı 20-20 dağıtmışım. İsimler zaten savcılık dosyasında var. Bir gün sonrası, beni Kızılay'a çağırdılar, il başkanı ve diğer delege arkadaşlarım, ilçe başkanları, delege arkadaşlarım. Bir restoranda oturduk, Veli Ağbaba geldi. Veli Ağbaba il başkanıyla konuştu. Bak ilk defa söylüyorum. Şerif Say'ın amcası, Ziraat Bankası'ndaki hesabına, diğer delegelere dağıtılmak üzere 60 bin lira kendi hesabından para gönderdi. Bunun savcılık dosyasına dekontu da girdi. Yanımda pazarlık yapıldı ya. İl başkanına atacaktı, il başkanı tabii uyanık bu konularda. Sonradan da zaten gitti yine Meclis'te Özgür Karabat'tan 100 bin lira para aldı, şu anda da görevde. Bana yine meclisten Özgür Karabat 100 bin liranın dışında 1 milyon 500 bin lira civarında bu üç harfli marketlerin kartını vereceklerini söylediler.

dedi.

Veysi Uyanık'ın İstanbul'da Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)Veysi Uyanık'ın İstanbul'da Özgür Özel ve Özgür Çelik'le bir araya geldiği ortaya çıktı (Takvim.com.tr)

ÖZGÜR ÖZEL'E REST: "GELİN İDDİALARIMI ÇÜRÜTÜN"

Eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık, Özgür Özel'in "Dosya boş, dosyanın içeriği bomboş" sözlerine şu ifadelerle rest çekti:

"Sırrı adında danışmanı, şoförü beni Beytepe Bulvarı'ndaki evime bıraktı, kartları çıkardı verdi. Ertesi gün bu Sırrı beni arıyor, "Abi yandım bittim." "Ne oldu Sırrı?" "Abi sana fazla kart vermişiz." İlyas Şahin, eski Artvin Merkez İlçe Başkanı ama Ekrem Bey'le siyaset yapıyor. İSKİ koordinatörü yapmışlar. Kendilerine eleman yapmışlar çocuğu, kullanıyorlar yani. O geldi. Baktım hakikaten içi dolu. Ben içinden hani bizim delegelere söz verdikleri kadar, ne kadardı, 100-200 bin liralık kart aldım. Onu da arkadaşlara aynı şekilde parayla beraber dağıttım. E yani ondan sonra baktım, her taraftan kirli ilişkiler akıyor. Özgür Özel diyor ya, "Dosya boş, dosyanın içeriği bomboş" diyor. Gelin benim iddialarımı çürütün."

CHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabatın TBMMde delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştıCHP dokunulmazlık zırhına mı güvendi? Özgür Karabatın TBMMde delegelere para dağıttığı ortaya çıktı: TAKVİM pazarlığın görüntüsüne ulaştı

CHPnin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabatı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartlarıCHPnin şaibeli kurultayında Bitlis delegesi Özgür Karabatı ifşaladı: Kargo poşetinde para, market kartları

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP'nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | "Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i desteklememi istedi"
YSK açıkladı: "İstanbul'daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek" | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ'nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
Fatih Aydın'ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: "İncelenen kemiklerde..."
Savcı Ercan Kayhan'a veda! Kızı ve oğlu gözyaşlarını tutamadı annenin ağıtları yürekleri dağladı
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: "3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak"
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: "CHP'yi adliye koridorlarından kurtaracağız"
Trump Pentagon'un ismini değiştiriyor! Beyaz Saray işareti verdi: Kritik imza bugün atılacak
Galatasaray'a Milli Takım'dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar'dan CHP'ye "sokak" aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe'ye Real Madrid'den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail "Suriye" sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
Okullara kayıt sırasında zorunlu bağış var mı? Bakan Yusuf Tekin açıkladı: "Kimse benden para istiyorlar diyemez"
Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?
Teknoloji milyarderleri Trump’ın gözüne girmeye çalışıyor! Beyaz Saray’da özel davet: Zuckerberg’e siyaset sorusu
Süt Kardeşler’in Bihter’i artık 74 yaşında! Yeşilçam’ın sarışın güzeli Hale Soygazi son haliyle şaşkına çevirdi