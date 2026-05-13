47 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte finansal destek sağlayan 324 şüpheli yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğü, MİT ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Örgüte finans sağladığı ve geçmişte örgüt içinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 324 şüpheli gözaltına alınırken, güvenlik güçleri “Milletimizin huzuru için mücadelemiz 365 gün kesintisiz sürüyor” mesajı verdi.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 47 ilde başarılı çalışmalara imza attı.
DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 324 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.
47 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.
Haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı.
GECE GÜNDÜZ KESİNTİSİZ MÜCADELE
Açıklamada, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için yılın 365 günü, gece gündüz demeden operasyonlarımızı kesintisiz şekilde sürdürüyoruz" denildi.