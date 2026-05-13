47 ilde DEAŞ operasyonu: Örgüte finansal destek sağlayan 324 şüpheli yakalandı

Operasyonda haklarında aranma kaydı bulunan, örgüte finansal destek sağlayan ve geçmiş dönemlerde DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 324 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı, MİT Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 47 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 47 ilde başarılı çalışmalara imza attı.

