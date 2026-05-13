CHP'yi patlatan Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesi mahkemeye gönderildi

Türkiye, günlerdir CHP'li Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık itirafları ile çalkalanıyor. Ortaya çıkan rezaletler "rüşvet devede kulak kalır" dedirtirken Yalım, ihracına sebep olan Veli Ağbaba'yı hedefe koydu. Ağbaba'nın mevcuttaki bir milletvekili ile "grup seks yaşadığını" beyan edip oteldeki viskili alem gecesini hatırlattı. Savunması alınmadan CHP'den ihraç edilmesine hiddetlenen Yalım'ın savcılığa ifade verdiği sırada "Günlerini görecekler, bunlar daha başlangıç" dediği öğrenildi.

Özkan Yalım hem gemileri hem de CHPyi yaktı! Bunlar daha başlangıç deyip pimi çekti: Veli Ağbaba bir vekille grup yaptı iddiası

CHP'nin para ve menfaat ilişkileriyle ele geçirilmeye çalışılması bizzat CHP'li bir belediye başkanı tarafından itiraf edildi. Özgür Özel'e kurultay öncesi 1 milyon 200 bin TL para veren Özkan Yalım'dan istinaftaki mutlan butlan davasının seyrini değiştirecek yeni bombalar geldi. Kılıçdaroğlu'nu devirmek için delege borsası kurulduğunu itiraf eden Yalım, "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi. Bununla da yetinmeyip referans olduğu Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin isimlerini verdi. Bu şekilde 115 delegeden imza aldığını itiraf eden Yalım, Veli Ağbaba'nın delege talepleri için kurduğu özel ekipte başka milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğunu söyledi.