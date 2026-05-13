CHP'yi patlatan Özkan Yalım'ın 5 saatlik ek ifadesi mahkemeye gönderildi
CHP Özkan Yalım'ın ifadeleriyle çalkalanıyor...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 9 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
30 Mart'ta tutuklanan Yalım'ın emniyet ve savcılık beyanında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebini ilettiği ve bu kapsamda ifade verdi.
EK BEYANI MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın "etkin pişmanlık" kapsamında verdiği ek ifadeleri Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderdi.
Öte yandan Takvim.com.tr ise Özkan Yalım'ın CHP'yi patlatan ek beyanını manşetlerine taşıdı.
Türkiye, günlerdir CHP'li Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık itirafları ile çalkalanıyor. Ortaya çıkan rezaletler "rüşvet devede kulak kalır" dedirtirken Yalım, ihracına sebep olan Veli Ağbaba'yı hedefe koydu. Ağbaba'nın mevcuttaki bir milletvekili ile "grup seks yaşadığını" beyan edip oteldeki viskili alem gecesini hatırlattı. Savunması alınmadan CHP'den ihraç edilmesine hiddetlenen Yalım'ın savcılığa ifade verdiği sırada "Günlerini görecekler, bunlar daha başlangıç" dediği öğrenildi.
CHP'nin para ve menfaat ilişkileriyle ele geçirilmeye çalışılması bizzat CHP'li bir belediye başkanı tarafından itiraf edildi. Özgür Özel'e kurultay öncesi 1 milyon 200 bin TL para veren Özkan Yalım'dan istinaftaki mutlan butlan davasının seyrini değiştirecek yeni bombalar geldi. Kılıçdaroğlu'nu devirmek için delege borsası kurulduğunu itiraf eden Yalım, "Delegelerin yakınlarını belediyelerde ve şirketlerinde işe soktuk" dedi. Bununla da yetinmeyip referans olduğu Kahramanmaraş ve Gaziantep delegelerinin isimlerini verdi. Bu şekilde 115 delegeden imza aldığını itiraf eden Yalım, Veli Ağbaba'nın delege talepleri için kurduğu özel ekipte başka milletvekilleri ve belediye başkanlarının da olduğunu söyledi.
Hakkında yürütülen "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kamu ihalelerine fesat karıştırma", "irtikap" ve "rüşvet" soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın yeni ek ifade talebinde bulunduğu öğrenildi. Ek ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirilen Yalım'ın görüşmesinin yaklaşık 5 saat sürdüğü bildirildi.