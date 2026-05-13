CHP’li Manavgat Belediyesinde rüşvet davası: 43 sanık hakim karşısında
CHP'li Manavgat Belediyesine yönelik “rüşvet” davasında Niyazi Nefi Kara’nın da aralarında bulunduğu 5’i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, baklava kutusunda rüşvet aldığı gündeme gelen eski Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter de salonda hazır bulundu. Sanıklar suçlamaları reddederken, M.K. “Ben nasıl örgüt yöneticisi oluyorum?”, H.C.G. ise “Kimseden para istemedim” savunması yaptı.
Hızlı Özet Göster
- Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 42 sanık hakkında rüşvet, suç örgütü kurma ve zimmet suçlarından açılan davanın beşinci duruşması Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
- Tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya SEGBİS ile bağlanarak suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına rağmen 10 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye talep etti.
- Soruşturma kapsamında yapılan aramada zirai depoda 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.
- İddianamede Kara'nın Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu ve rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği belirtildi.
- Niyazi Nefi Kara hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, rüşvet ve irtikap suçlarından 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET soruşturması kapsamında tutuklu bulunan sanık Mehmet Okan Kaya ise duruşmaya cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
"EN ÇOK HAKSIZLIĞA UĞRAYAN KİŞİ BENİM"
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.K, dosyadaki delil, ifade ve iddialar kapsamında en çok haksızlığa uğrayan kişinin kendisi olduğunu savundu.
Manavgat Belediyesinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten M.K, belediyenin sürekli iş makinelerine ceza kestiğini, dükkanını da haksız şekilde mühürlediğini söyledi.
M.K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Manavgat Belediyesi başımı çok ağrıttı, alacaklarımı alamadım, dava açtım. Bunun üzerine Manavgat Belediyesi sürekli iş makinalarıma cezalar kesti, haksız şekilde dükkanımı mühürledi. Ben Niyazi Nefi Kara'yı ve diğer sanıkların hiçbirini tanımıyorum, bir telefon görüşmem ve bir araya geldiğim olmamıştır. Bundan dolayı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum."
"BEN NASIL ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLUYORUM?"
Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak her şeyi anlattığını belirten M.K, önce soruşturma savcılığı tarafından kendisine ev hapsi verildiğini, daha sonra dosyaya yeni bir delil, belge ve ifade girmemesine rağmen ikinci kez savcılık tarafından haksız olarak tutuklandığını savundu.
Örgüt yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen M.K, hakkındaki suçlamaları reddetti.
M.K, şunları ifade etti:
"Ben seçimlere katılmadım, seçimlerde kimseyi desteklemedim, parti üyeliğim yok, belediye başkanını tanımam ben nasıl örgüt yöneticisi oluyorum? Kaçak yapı, ruhsat ve iskan işleri yapanın, karşılığında rüşvet alanın ve verenin memnun olduğu, alanın eline, yüzüne bulaştırdığı bu süreçlerin benimle bir ilgisi yok. Benimle aynı koşullara sahip başka sanıklar tahliye edilirken ben hala neden tutuklu olduğunu anlamış değilim."
Etkin pişmanlık hükümlerini açık şekilde yerine getirdiğini savunan M.K, 10 aydır tutuklu bulunduğunu, suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.
"KİMSEDEN PARA İSTEMEDİM"
Sanık H.C.G. de soruşturma sürecinde ve cezaevine girdikten sonra bildiklerini sözlü ve yazılı olarak anlattığını söyledi.
Para alınmasından haberinin olmadığını savunan H.C.G, kimseyi tehdit etmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.
H.C.G, savunmasında şu ifadeleri kullandı:
"Ben kimseden para istemedim, kimse diyemez ki 'H.C.G. beni çağırdı, para istedi' diyemez. Bildiklerimi anlattım, inkar etmedim ve bütün ifadelerimin arkasındayım. Belgelerin bir gün öncesi ve bir gün sonrasına baksalar bankadaki paranın kaynağını görürler."
Sanık H.C.G, tahliyesine karar verilmesini talep etti.
Duruşma, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savunmalarıyla devam etti.
ZİRAİ DEPODA ALTIN, AVRO VE DOLAR BULUNDU
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvurularıyla ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine başlatıldı.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Niyazi Nefi Kara, Manavgat Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı.
Alınan ifadeler, ele geçirilen belge ve deliller ışığında genişletilen soruşturma kapsamında Cumhuriyet savcısı gözetiminde yer gösterme ve arama işlemi yapıldı.
Bu aramada, zirai depoda gizlenmiş halde 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar bulundu.
İDDİANAMEDE SUÇ ÖRGÜTÜ DETAYI
Kara ile belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 41 sanık hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Manavgat Belediyesi içinde çıkar amaçlı suç örgütü kurulduğu, örgütün yöneticiliğini de Niyazi Nefi Kara'nın yaptığı anlatıldı.
Kara'nın, kamu gücünü kullanarak bir araya getirdiği kişilerle "suç örgütü kurmak", "rüşvet almak", "zimmet" ve "irtikap" suçlarının birincil sorumlusu olduğu iddianamede yer aldı.
Rüşvet gelirleri paravan şirketlerle resmileştirildi
İddianamede, "rüşvet" suçuna ilişkin ayrıntılara da yer verildi.
Manavgat Belediyesinde 2024-2025 yıllarında bazı izin, ruhsat ve imar işlemlerinde görevli kamu personeli ile yöneticilerin, bu süreçleri hızlandırmak veya usulsüzlükleri görmezden gelmek karşılığında menfaat sağladıkları belirtildi.
Bu eylemlerin, Kara'nın yöneticiliğinde oluşturulan yapı tarafından organize edildiği kaydedildi.
İddianamede, "rüşvet gelirlerinin paravan şirketler aracılığıyla resmileştirildiği", belediye başkan yardımcıları, yakın akrabalar ve bazı müdürlerin de buna yardımcı olduğu aktarıldı.
"HİZMET BEDELİ" VE "BAĞIŞ" ADI ALTINDA PARA
İddianamede, Kara'nın talimatlarıyla bazı şüphelilerin otel ruhsatı, imar izni ve iş yeri açma belgeleri karşılığında para talep ettikleri yer aldı.
Bu paraların "hizmet bedeli" veya "bağış" adı altında alındığı, belediye hesaplarına ya da üçüncü şahıslara aktarıldığı belirtildi.
Bazı şüphelilerin söz konusu paraları konut veya araç alımında kullandıkları da iddianamede yer aldı.
KARA İÇİN 69 YILA KADAR HAPİS TALEBİ
Manavgat Belediye Başkanı iken tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Niyazi Nefi Kara hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "rüşvet", "irtikap" gibi 6 ayrı suçtan toplam 31 yıldan 69 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İddianamede, diğer sanıkların da söz konusu suçlardan farklı sürelerde hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.