CHP’li Manavgat Belediyesinde rüşvet davası: 43 sanık hakim karşısında

Soruşturma kapsamında yapılan aramada zirai depoda 3 kilogram külçe altın, 500 bin avro ve 153 bin 160 dolar ele geçirildi.

Tutuklu sanık Mehmet Okan Kaya SEGBİS ile bağlanarak suçlamaları reddetti ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasına rağmen 10 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek tahliye talep etti.

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın beşinci duruşmasında Kara ve baklava kutusunda rüşvet aldığı gündeme gelen eski Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in de aralarında olduğu 43 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"EN ÇOK HAKSIZLIĞA UĞRAYAN KİŞİ BENİM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık M.K, dosyadaki delil, ifade ve iddialar kapsamında en çok haksızlığa uğrayan kişinin kendisi olduğunu savundu.

Manavgat Belediyesinden alacaklı olduğunu ve bu nedenle mahkemelik olduklarını belirten M.K, belediyenin sürekli iş makinelerine ceza kestiğini, dükkanını da haksız şekilde mühürlediğini söyledi.

M.K, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Manavgat Belediyesi başımı çok ağrıttı, alacaklarımı alamadım, dava açtım. Bunun üzerine Manavgat Belediyesi sürekli iş makinalarıma cezalar kesti, haksız şekilde dükkanımı mühürledi. Ben Niyazi Nefi Kara'yı ve diğer sanıkların hiçbirini tanımıyorum, bir telefon görüşmem ve bir araya geldiğim olmamıştır. Bundan dolayı suçlamaların hiçbirini kabul etmiyorum."

"BEN NASIL ÖRGÜT YÖNETİCİSİ OLUYORUM?"

Dosya kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak her şeyi anlattığını belirten M.K, önce soruşturma savcılığı tarafından kendisine ev hapsi verildiğini, daha sonra dosyaya yeni bir delil, belge ve ifade girmemesine rağmen ikinci kez savcılık tarafından haksız olarak tutuklandığını savundu.

Örgüt yöneticiliği ve nitelikli dolandırıcılık suçlarıyla bir ilgisinin olmadığını söyleyen M.K, hakkındaki suçlamaları reddetti.

M.K, şunları ifade etti:

"Ben seçimlere katılmadım, seçimlerde kimseyi desteklemedim, parti üyeliğim yok, belediye başkanını tanımam ben nasıl örgüt yöneticisi oluyorum? Kaçak yapı, ruhsat ve iskan işleri yapanın, karşılığında rüşvet alanın ve verenin memnun olduğu, alanın eline, yüzüne bulaştırdığı bu süreçlerin benimle bir ilgisi yok. Benimle aynı koşullara sahip başka sanıklar tahliye edilirken ben hala neden tutuklu olduğunu anlamış değilim."

Etkin pişmanlık hükümlerini açık şekilde yerine getirdiğini savunan M.K, 10 aydır tutuklu bulunduğunu, suçsuz olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

"KİMSEDEN PARA İSTEMEDİM"

Sanık H.C.G. de soruşturma sürecinde ve cezaevine girdikten sonra bildiklerini sözlü ve yazılı olarak anlattığını söyledi.

Para alınmasından haberinin olmadığını savunan H.C.G, kimseyi tehdit etmediğini ve suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

H.C.G, savunmasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben kimseden para istemedim, kimse diyemez ki 'H.C.G. beni çağırdı, para istedi' diyemez. Bildiklerimi anlattım, inkar etmedim ve bütün ifadelerimin arkasındayım. Belgelerin bir gün öncesi ve bir gün sonrasına baksalar bankadaki paranın kaynağını görürler."

Sanık H.C.G, tahliyesine karar verilmesini talep etti.

Duruşma, tutuksuz sanıklar ve avukatlarının savunmalarıyla devam etti.