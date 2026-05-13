Başkentte CHP zulmü: Mesai çıkışında ulaşım durdu, biletler yandı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımadaki beceriksizliğine bir yenisini daha ekleyerek mesai çıkışında Başkent trafiğini felç etti. Saat 18.00 sularında Ankara Metrosu’nda meydana gelen ve 45 dakika boyunca giderilemeyen teknik arıza nedeniyle binlerce vatandaş istasyonlarda mahsur kaldı. Yetersiz anonslar ve çözüm üretilememesi sonucu havalimanı ve otogara yetişemeyen yüzlerce yolcunun bileti yanarken; evine gitmeye çalışan vatandaşlar, "anlayış bekleyen" CHP’li belediyeye isyan etti. Ulaşımı yönetemeyen Mansur Yavaş idaresi, başkentliyi bir kez daha yollarda mağdur bıraktı.
- Ankara metrosunda saat 18.00 sularında tüm hatları etkileyen teknik arıza nedeniyle yaklaşık 45 dakika servis durdu.
- Arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesi nedeniyle binlerce vatandaş eve dönüş yolunda mağdur oldu.
- CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri krizi yaklaşık 45 dakika boyunca gideremedi.
- Yolculardan bazılarının otobüs ve uçak biletleri arıza nedeniyle kullanılamaz hale geldi.
- İstasyonlardan 'Teknik arızadan dolayı servisimiz gecikmeli olarak devam edecektir' duyurusu yapıldı.
Ankara metrosu tam mesai çıkış saatinde 45 dakika çalışmayınca binlerce vatandaş eve dönüş yolunda mağdur oldu. Havalimanına veya otobüs garına yetişemediği için biletleri yanan yüzlerce yolcu da CHP'li belediyeye isyan etti.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda uzun yıllardır sonu gelmeyen kriz silsilesine önceki akşam yeni bir halka daha ekledi. Ankara metrosunda saat 18.00 sularında tüm hatları etkileyen büyük çaplı bir teknik arıza yaşandı.
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın hbaerine göre; ekipler büyük krizi yaklaşık 45 dakika boyunca gideremezken, arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesi, kaosu bir kat daha artırdı. Krizin başlangıcından 15 dakika sonra istasyon hoparlörlerinden, "Teknik arızadan dolayı servisimiz gecikmeli olarak devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" duyurusu yapıldı.
Söz konusu duyuru, yolculardaki öfkenin daha artmasına sebep oldu. İstasyonlardan çıkarak alternatif ulaşım aracı arayışına geçen yolculardan bazılarının otobüs bileti, bazılarının ise uçak bileti yandı.
Dilek Demir