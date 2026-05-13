Başkentte CHP zulmü: Mesai çıkışında ulaşım durdu, biletler yandı!

İstasyonlardan 'Teknik arızadan dolayı servisimiz gecikmeli olarak devam edecektir' duyurusu yapıldı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri krizi yaklaşık 45 dakika boyunca gideremedi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Sabah ve AA'dan alınmıştır.)

Dilek Demir Takvim.com.tr

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın hbaerine göre; ekipler büyük krizi yaklaşık 45 dakika boyunca gideremezken, arızanın mesai çıkış saatine denk gelmesi, kaosu bir kat daha artırdı. Krizin başlangıcından 15 dakika sonra istasyon hoparlörlerinden, "" duyurusu yapıldı.Söz konusu duyuru, yolculardaki öfkenin daha artmasına sebep oldu. İstasyonlardan çıkarak alternatif ulaşım aracı arayışına geçen yolculardan bazılarının otobüs bileti, bazılarının ise uçak bileti yandı.