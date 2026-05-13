Ankara'da "sanal çetelere" eş zamanlı operasyon: 19 şüpheli yakalandı
Ankara’da sosyal medya hesapları üzerinden silahlı fotoğraf ve görüntü paylaşarak birbirlerine meydan okuyan, şahıslara yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucu çok sayıda suç kaydı bulunan şüphelilerin adresleri tespit edildi. Altındağ ilçesinde şafak vakti gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda 19 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde Gasp Büro timlerince arama yapıldı. Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, “sanal çetelere” yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
ŞÜPHELİLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARI MERCEK ALTINA ALINDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada silahlı paylaşımlara yönelik soruşturma başlattı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, sosyal medya hesaplarında silahla ateş eden ve silahlı fotoğraflar paylaşan şahısları deşifre edildi.
Silahlı fotoğraflarını yayınlayarak sosyal medya üzerinden birbirlerine meydan okuyan şahısların adresleri takibe alındı.
EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ
Yapılan takip ve tarassut sonucu yaralama, tehdit, ruhsatsız silah bulundurma ve uyuşturucu suçlarından çok sayıda kaydı olan şüphelilere yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı.
19 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Altındağ ilçesinde yapılan operasyonlarda 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde Gasp Büro timlerince arama yapıldı.
Ankara Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, "Sanal çetelere" yönelik yapılan operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.