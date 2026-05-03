Yahudi iş adamı Jeffi Medina'nın sahibi olduğu Medina Turgul DDB reklam ajansının çektiği 'Bosch' ev aletleri reklamı, Türkiye'de büyük tartışma yarattı. Soykırım destekçisi Medina'nın şirketi, reklamda köpeği çocuk, anneyi ise sahibi gibi gösterdi. Aynı reklamın yurt dışı versiyonunda ise köpek değil, çocuklara rol verildi. Bu iki yüzlü tavrın altından, Türkiye'deki 70 milyar liralık 'Köpek maması" piyasası çıktı. TBMM'de geçen yıl başıboş köpek sorununun çözümüyle ilgili 17 maddelik bir kanun kabul edildi.
YASAYI ELEŞTİRDİLER
Ancak çoğu İsrail'li mama şirketleriyle bağlantılı oldukları iddia edilen hayvansever dernekleri, bu yasaya karşı çıktı. Araştırmalara göre Türkiye'de 70 milyar TL'ye ulaşan evcil hayvan pazarında Mars şirketine ait olan Royal Canin, Acana ve Orijen gibi mama markalarının satıldığı bildirildi. Bu şirketleri, ABD'nin en zengin Yahudi ailelerinden birisinin yönettiği kaydedildi.
4 AYAKLI ALGI
Masak, geçen yıl mama lobisini deşifre etti. Rapora göre lobi 4 ayaklı...
Hayvansever adıyla kurulan bazı STK'lar, mama üreten bazı firmalar, mama ve hayvan satan petshoplar ve veterinerlik şirketleri...
Bazı hayvan maması üretimi ve ticareti yapan işletmelerin bir çoğu, STK'larla üyelik, yöneticilik ilişkisi içerisinde.
Hayvansever dernek ve 'mama kumbaraları'na gelen bağışlar, sokak hayvanlarına değil yine bu şirketlere akıyor.
Araştırmaya göre 2022-2023 yıllarında kurulan tek ortaklı onlarca petshopların bir kısmının doğrudan sözde hayvansever STK'ların güdümünde faaliyet gösterdikleri ortaya çıktı.
SİYONİST AĞ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Medina Turgul DDB şirketin bağlı bulunduğu uluslararası DDB ve onun da bağlı bulunduğu 22 milyar dolarlık Omnicom'un şirketinin İsrail bağlantısı ortaya çıktı. Şirketlerin yönetim kadrolara ağırlıklı olarak Yahudi asıllı kişilerden oluşurken direkt Tel Aviv temsiliyeti olduğu ve İsrail'de kendisine ait yerel şirketlerin olduğu ortaya çıktı. Olaylı paylaşım sonrası hem Bosch hem de Medina Turgul DDB sessiziliğe bürünek ne bir açıklama ne de bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Bosch'un Türkiye'de çalıştığı reklam ajansı sıradan bir firma değil. Yahudi asıllı Jeffi Medina'ya ait şirket özellikle Yahudi sermayesinin soykırıma verdiği destekle öne çıkan markaların Türkiye kampanyalarını yürütmesiyle öne çıkıyor.
MERKEZ İSRAİL'DE ÇIKTI
1995'te bu Doyle Dane Bernbach (DDB) ile stratejik ortaklık kuran ajans, daha tepede olan 22 milyar dolarlık Omnicom isimli çok daha büyük bir şirkete bağlı. Sabah'tan Ali Rıza Akbulut'un haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) New York merkezli bu şirketin, "Omnicom Media Israel" isimli Tel Aviv'de bir merkezi bulunuyor. Aynı zamanda bu şirkete bağlı, yine İsrail merkezli Ocean Media temsilci olarak faaliyet gösteriyor.
Skandal reklam yayından kaldırıldı
HER İKİ FİRMA SUSPUS
Firma tarafından hazırlanan ve tepki çeken reklam filmi ile ilgili hem reklam firması hem de Bosch markası sessizliğini korumayı sürüdürürken, reklamla ilgili sosyal medyada kullanıcıların tepkileri devam ediyor.
BOYKOT LİSTESİNDELER
Medina Turgul'un bağlı olduğu devasa şirketler global çapta çeşitli şirketlerin reklam faaliyetlerini yürütürken, Türkiye'de Medina Turgul; İsrail sermayesi ve İsrail'le olan ticari ilişkileri sebebiyle boykot edilenler arasında yer alıyor. Firma Türkiye'de Bosch'un yanı sıra Unilever markasına ait Algida & Carte d'Or ve Yum! Brands (KFC) firmalarıyla da uzun yıllardır çalışıyor.
HEDEF AİLE DEĞERLERİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Anneler Günü için hazırlanan Bosch reklamına yönelik eleştirilerinin çarpıtıldığını söyledi. Kabine toplantısı sonrası konuşan Göktaş, reklamın Avrupa'da çocuk temelli kurgulanırken Türkiye'de farklı bir anlatı tercih edilmesini "ikircikli ve kasıtlı iletişim stratejisi" olarak değerlendirdi.
