Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerinde önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.

Elde edilen deliller doğrultusunda Limburg Federal Polisi , uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Kara para aklama ve gasp suçlarına karışan 18 çete üyesi tutuklandı, örgütün mal varlıklarına el konuldu.

Çetenin ayrıca özel olarak kurduğu " karargah " evlerinde mağdurlara yönelik ağır darp seansları düzenlediği ortaya çıktı.

Örgüt üyelerinin mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı saptandı.

EV, ARAÇ, PARA HEPSİNE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar, örgütün silahlanma boyutunu yansıttı.

Evlerde samuray kılıçları, arbelat adı verilen tatar yayları, kalaşnikof tüfekler ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün suç gelirlerinden elde ettiği çok sayıda gayrimenkul, 6 araç, binlerce avro nakit para ve lüks saatlere el konuldu.

Kara para aklama, gasp, tehdit ve şiddet suçlarına karıştığı saptanan 18 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen yıl Türkiye’de ağır darbe alan örgütün Belçika’daki 18 üyesi demir parmaklıkların ardına gönderildi.

ELEBAŞI TÜRKİYE'DE TUTUKLU

Belçika'da çökertilen suç örgütünün tepe yönetimi geçen yıl Türkiye'de adalete teslim edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.

