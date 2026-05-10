Belçika polisi, kurdukları işkence evleri ve sokak ortasındaki şiddet eylemleriyle halk üzerinde baskı kurmaya çalışan Şahinler suç örgütüne darbe indirdi. Kendilerini "dövüş timi" olarak adlandıran çetenin karanlık faaliyetleri, düzenlenen operasyonla son buldu.
ELEBAŞI TÜRKİYE'DE KÖKÜ BELÇİKA'DA
Limburg bölgesinde 33 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında, çetenin mağdurlara darp seansları uyguladığı "karargah" evleri deşifre edildi. Aramalarda samuray kılıçları, tatar yayları ve uzun namlulu suikast silahları ele geçirilirken, örgütün haraç ve şiddet çarkını yürüten 18 üyesi tutuklandı.
NARGİLE KAFE SALDIRISINDAN SONRA DÜĞMEYE BASILDI
Şahinler çetesine yönelik operasyonun fitili, geçen şubat ayında Heusden-Zolder bölgesinde ateşlendi. İşletmeciliğini Özkan B'nin yaptığı nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.
Olayın ardından 6 şüpheli tutuklanırken, Limburg Federal Polisi kamuoyunda Şahinler olarak bilinen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.
HARAÇ VERMEYENE ÇÖKTÜLER
Yürütülen takip çalışmaları, çetenin Limburg bölgesindeki tehlikeli yapılanmasını gözler önüne serdi.
Örgüt üyelerinin mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı saptandı.
Haraç vermeyi reddeden kişilerin sokak ortasında, kalabalıkların gözü önünde hedef alındığı belirlendi.
Çetenin ayrıca özel olarak kurduğu "karargah" evlerinde mağdurlara yönelik ağır darp seansları düzenlediği ortaya çıktı.
7 BÖLGEDE 33 ADRESE BASKIN
Elde edilen deliller doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerinde önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.
EV, ARAÇ, PARA HEPSİNE EL KONULDU
Baskın yapılan adreslerdeki aramalar, örgütün silahlanma boyutunu yansıttı.
Evlerde samuray kılıçları, arbelat adı verilen tatar yayları, kalaşnikof tüfekler ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında örgütün suç gelirlerinden elde ettiği çok sayıda gayrimenkul, 6 araç, binlerce avro nakit para ve lüks saatlere el konuldu.
Kara para aklama, gasp, tehdit ve şiddet suçlarına karıştığı saptanan 18 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ELEBAŞI TÜRKİYE'DE TUTUKLU
Belçika'da çökertilen suç örgütünün tepe yönetimi geçen yıl Türkiye'de adalete teslim edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.
Soruşturma dosyasında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.