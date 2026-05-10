Şahinler suç örgütünün Belçika ayağına baskın... Samuray kılıçlı infaz çetesi çökertildi

Belçika polisi, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve kendilerini “dövüş timi” şeklinde adlandıran organize suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenledi. Heusden-Zolder bölgesinde nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırının ardından başlatılan soruşturma, Şahinler çetesinin karanlık yüzünü gün yüzüne çıkardı. Haraç vermeyen mağdurları kalabalık içinde hedef alan çetenin özel evlerde darp seansları uygulandığı saptandı. Limburg bölgesinde 33 farklı adrese eş zamanlı yapılan şafak baskınlarında, çetenin işkence merkezi olarak kullandığı karargah evleri ortaya çıkarıldı. Samuray kılıcı, arbelat ve uzun namlulu silahların ele geçirildiği operasyonda 18 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Örgütün mal varlıklarına el konuldu. Geçen yıl ağır darbe alan örgütün elebaşı Mehmet Şahin Türkiye’de tutuklu bulunuyor.

ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Belçika polisi Limburg bölgesinde Şahinler suç örgütüne yönelik 33 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi ve 18 kişiyi tutukladı.
  • Operasyonda samuray kılıçları, tatar yayları, kalaşnikof tüfekler, tabancalar, gayrimenkuller, 6 araç, nakit para ve lüks saatlere el konuldu.
  • Örgütün haraç vermeyenleri sokak ortasında hedef aldığı ve özel karargah evlerinde darp seansları düzenlediği belirlendi.
  • Operasyonun başlangıcı, şubat ayında Heusden-Zolder'de Özkan B'nin işlettiği nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişinin yaralanması oldu.
  • Örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin ve 22 şüpheli daha önce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanmıştı.

Belçika polisi, kurdukları işkence evleri ve sokak ortasındaki şiddet eylemleriyle halk üzerinde baskı kurmaya çalışan Şahinler suç örgütüne darbe indirdi. Kendilerini "dövüş timi" olarak adlandıran çetenin karanlık faaliyetleri, düzenlenen operasyonla son buldu.

ELEBAŞI TÜRKİYE'DE KÖKÜ BELÇİKA'DA

Limburg bölgesinde 33 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı şafak baskınlarında, çetenin mağdurlara darp seansları uyguladığı "karargah" evleri deşifre edildi. Aramalarda samuray kılıçları, tatar yayları ve uzun namlulu suikast silahları ele geçirilirken, örgütün haraç ve şiddet çarkını yürüten 18 üyesi tutuklandı.

Liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı suç örgütünün Belçika’daki yapılanması, Limburg Federal Polisinin titiz takibi sonucu çökertildi.

NARGİLE KAFE SALDIRISINDAN SONRA DÜĞMEYE BASILDI

Şahinler çetesine yönelik operasyonun fitili, geçen şubat ayında Heusden-Zolder bölgesinde ateşlendi. İşletmeciliğini Özkan B'nin yaptığı nargile kafeye düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi ağır yaralandı.

Olayın ardından 6 şüpheli tutuklanırken, Limburg Federal Polisi kamuoyunda Şahinler olarak bilinen örgüt üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı.

Şiddet ve tehdit yoluyla haraç toplayan çetenin hücre evlerinde yapılan aramalarda suikast silahları, tatar yayları ve binlerce avro nakit para bulundu.

HARAÇ VERMEYENE ÇÖKTÜLER

Yürütülen takip çalışmaları, çetenin Limburg bölgesindeki tehlikeli yapılanmasını gözler önüne serdi.

Örgüt üyelerinin mağdurları baskı ve şiddet yoluyla haraca bağladığı saptandı.

Haraç vermeyi reddeden kişilerin sokak ortasında, kalabalıkların gözü önünde hedef alındığı belirlendi.

Çetenin ayrıca özel olarak kurduğu "karargah" evlerinde mağdurlara yönelik ağır darp seansları düzenlediği ortaya çıktı.

Kara para aklama ve gasp suçlarına karışan 18 çete üyesi tutuklandı, örgütün mal varlıklarına el konuldu.

7 BÖLGEDE 33 ADRESE BASKIN

Elde edilen deliller doğrultusunda Limburg Federal Polisi, uzman birimler, köpekli timler ve Koordinasyon ve Destek Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Houthalen-Helchteren, Beringen, Leopoldsburg, Genk, Heusden-Zolder, Hasselt ve Zonhoven bölgelerinde önceden tespit edilen 33 adrese eş zamanlı şafak baskını düzenlendi.

EV, ARAÇ, PARA HEPSİNE EL KONULDU

Baskın yapılan adreslerdeki aramalar, örgütün silahlanma boyutunu yansıttı.

Evlerde samuray kılıçları, arbelat adı verilen tatar yayları, kalaşnikof tüfekler ve çok sayıda tabanca ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında örgütün suç gelirlerinden elde ettiği çok sayıda gayrimenkul, 6 araç, binlerce avro nakit para ve lüks saatlere el konuldu.

Kara para aklama, gasp, tehdit ve şiddet suçlarına karıştığı saptanan 18 çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçen yıl Türkiye’de ağır darbe alan örgütün Belçika’daki 18 üyesi demir parmaklıkların ardına gönderildi.

ELEBAŞI TÜRKİYE'DE TUTUKLU

Belçika'da çökertilen suç örgütünün tepe yönetimi geçen yıl Türkiye'de adalete teslim edilmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen Mehmet Şahin'in bulunduğu 22 şüpheli tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında, örgüt yöneticileri ve üyelerinin karıştığı toplam 18 eylem tespit edilmişti.

