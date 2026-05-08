Bakanlıktan 'Fatura TÜİK'e kesildi' haberlerine tepki: Çetinkaya'nın görev süresi dolmuştu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı’nın görev süresi dolmadan görevden alındığı yönündeki iddiaların yalan olduğunu duyurdu. Eski Başkan Erhan Çetinkaya’nın görev süresinin ocak ayında bittiği hatırlatılırken, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bilinçli dezenformasyon girişimlerine karşı hukuki hakların kullanılacağı vurgulandı.

  • Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla TÜİK Başkanlığına atandı.
  • Eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında sona erdi ve yeni atamaya kadar vekaleten görevine devam etti.
  • Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı yayın organlarının 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde haber yaptığını belirtti.
  • Bakanlık, söz konusu haberlerin bilinçli dezenformasyon olduğunu ve kamuoyunu yanılttığını açıkladı.
  • Asılsız haberleri yayanlar hakkında tüm hukuki hakların kullanılacağı duyuruldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın atanması sonrası basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

BİLİNÇLİ DEZENFORMASYON

Açıklamada, medyada yer alan iddialara dikkat çekilerek, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya

Kamuoyuna alenen yanlış bilgi verildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, TÜİK eski Başkanı Sayın Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında bitmiş olup, yeni atama yapılana kadar görevini vekaleten devam ettirmiştir. Bu çerçevede ataması yapılmamışken görevden alındı diyerek zorlama yorumlarla, bir niyet ile yanlış bilgiyi alenen kamuoyuna bilinçli yayma girişimleri hakkında tüm hukuki haklar kullanılacaktır."
