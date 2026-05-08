Bakanlık, söz konusu haberlerin bilinçli dezenformasyon olduğunu ve kamuoyunu yanılttığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bazı yayın organlarının 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde haber yaptığını belirtti.

Eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'nın görev süresi ocak ayında sona erdi ve yeni atamaya kadar vekaleten görevine devam etti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Erhan Çetinkaya'nın yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı'nın atanması sonrası basında yer alan haberlere ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

BİLİNÇLİ DEZENFORMASYON

Açıklamada, medyada yer alan iddialara dikkat çekilerek, "Bugün bazı gazetelerin aynı başlıklarla 'Fatura TÜİK'e kesildi', 'TÜİK Başkanı görev süresi dolmadan görevden alındı' şeklinde yanlış bilgi paylaştıkları ve açıkça, bilinçli olarak dezenformasyon yaptıkları görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

Eski TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya