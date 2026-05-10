Sosyal medyada yayılan "çakarlı araç" görüntüleriyle gündeme gelen avukat Begüm Ece Pazarcı, eleştirilere "ayrıcalıklı hayat sürmüyorum" diyerek yanıt verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise söz konusu araca ve sürücüye toplamda 173 bin TL'yi aşan rekor ceza uygulandığını duyurdu.
İstanbul'da oynanan Galatasaray karşılaşmasına giderken çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı bir aracın kullanılması, kamuoyunda "Çakar hakkı kimlere veriliyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılması sonrası paylaşım silinirken, konu sosyal medyada geniş yankı buldu.
Begüm Ece Pazarcı ise hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, görüntüler üzerinden şahsı, ailesi ve mesleği hakkında "organize biçimde hakaret ve itham üretildiğini" savundu. Kamu kaynaklarıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını belirten Pazarcı, aktif şekilde avukatlık yaptığını ve iddia edildiği gibi "ayrıcalıklı bir yaşam" sürmediğini ifade etti.
Paylaşımında, "Bir araca binmek ya da bir tanıdık tarafından stada bırakılmak hiç kimseye insanların haysiyetine saldırma hakkı vermez" ifadelerine yer veren Pazarcı, sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımların hukuki boyut taşıdığını söyledi.
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
Bazı sosyal medya platformlarında, çakar tertibatı bulunan bir araç içerisinde paylaşım yapan B.E.P. isimli şahsa ilişkin görüntülerin yer alması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur.
Koruma Hizmetleri Yönetmeliği çerçevesinde, görüntülere konu olan şahıs adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmamaktadır.
Söz konusu görüntülerdeki araç tespit edilmiş; 173.392 TL idari para cezası uygulanmış, aracın 30 gün süreyle trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin 30 gün süreyle geri alınmasına yönelik cezai işlemler başlatılmıştır.
Geçiş üstünlüğü hakkının amacı dışında kullanımına yönelik denetimlerimiz aralıksız sürdürülmekte olup, mevzuata aykırı hiçbir kullanıma müsamaha gösterilmemektedir.
Begüm Ece Pazarcı'nın tepkiler sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımı:
