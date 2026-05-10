İstanbul Emniyet Müdürlüğü, avukat Begüm Ece Pazarcı'nın görüntülerinde yer alan çakarlı araca ve sürücüsüne 173 bin 392 TL idari para cezası uyguladı, aracın 30 gün trafikten men edilmesine ve sürücü belgesinin geri alınmasına karar verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Begüm Ece Pazarcı adına düzenlenmiş herhangi bir koruma kararı ve geçiş üstünlüğü bulunmadığını açıkladı.

Avukat Begüm Ece Pazarcı, Galatasaray maçına giderken çakarlı araçta çekildiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından eleştirilere maruz kaldı.

Pazarcı, kamu kaynaklarıyla herhangi bir ilişkisinin bulunmadığını, aktif şekilde avukatlık yaptığını ve ayrıcalıklı bir yaşam sürmediğini belirtti.

Pazarcı, şahsı, ailesi ve mesleği hakkında organize biçimde hakaret ve itham üretildiğini savundu.

Sosyal medyada yayılan "çakarlı araç" görüntüleriyle gündeme gelen avukat Begüm Ece Pazarcı, eleştirilere "ayrıcalıklı hayat sürmüyorum" diyerek yanıt verdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise söz konusu araca ve sürücüye toplamda 173 bin TL'yi aşan rekor ceza uygulandığını duyurdu. Avukat Begüm Ece Pazarcı'nın çakarlı araçta çekilen görüntüleri sosyal medyada tartışma konusu oldu. Tepkilerin ardından Pazarcı'dan açıklama gecikmedi. Çakarlı araçla paylaşım yapan Begüm Ece Pazarcı'ya rekor ceza! İstanbul'da oynanan Galatasaray karşılaşmasına giderken çekildiği belirtilen görüntülerde çakarlı bir aracın kullanılması, kamuoyunda "Çakar hakkı kimlere veriliyor?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerin kısa sürede yayılması sonrası paylaşım silinirken, konu sosyal medyada geniş yankı buldu.

