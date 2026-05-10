CHP'li Bornova Belediyesine rant suçlaması: Evlerimizi müteahhitlere peşkeş çekiyorlar | "40 yıllık evler şeftali bahçesi oldu"

İzmir'in Bornova ilçesinde CHP'li belediye tarafından hazırlanan yeni imar planı revizyonu mahalle sakinlerini sokağa döktü. Kazımdirik Mahallesi'nde 40 yıldır yaşayan vatandaşlar, evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini ve bölgenin ticari alana dönüştürülerek müteahhitlere rant sağlandığını öne sürdü. Bornova Belediyesinin uygulamasına karşı çıkan mahalle sakinleri, kendilerine 1+1 evler dayatıldığını belirterek yüzlerce itiraz dilekçesi verdi. Yüzde 44,42 oranındaki kesintiye itiraz eden mahalleli, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

  • İzmir'in Bornova ilçesinde CHP'li belediyenin hazırladığı imar planı revizyonuyla Kazımdirik Mahallesi'nde 40-45 yıldır yaşayan yaklaşık 300 hanede 600 kişi evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
  • Düzenleme Ortaklık Payı adı altında yüzde 44,42 oranında kesinti yapılması ve konut alanlarının ticaret alanına çevrilmesi planlanıyor.
  • Mahalle sakinleri 40 yıllık evlerinin planda şeftali bahçesi olarak gösterildiğini ve müteahhitlerin belediye başkanı adına 1+1 ev teklifiyle baskı yaptığını iddia etti.
  • Vatandaşlar yapı kayıt belgesi, elektrik ve su abonelikleri bulunmasına rağmen mülkiyet haklarının gasp edildiğini öne sürdü.
  • Mahalleli planın iptali için yüzlerce itiraz dilekçesi vererek yargı sürecini başlattı ve Cumhurbaşkanlığı ile Valiliğe suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yarım asra yakın süredir aynı mahallede yaşayan vatandaşlar, CHP'li ilçe belediyesinin hazırladığı yeni imar planı revizyonuyla evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Kazımdirik Mahallesi sakinleri, 6188 ve 6189 sokak mevkisi için hazırlanan düzenlemeyle mülkiyet haklarının gasp edildiğini öne sürdü. Düzenleme Ortaklık Payı adı altında yüzde 44,42 oranında kesinti yapılmasını ve konut alanlarının ticaret alanına çevrilmesini eleştiren vatandaşlar, 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini aktardı. Mahalleli, planın iptali için yüzlerce itiraz dilekçesi vererek yargı sürecini başlattı.

Halktan Bornova Belediyesinin imar planına tepki

YOL BAHANESİYLE RANTABL PEŞKEŞ

Bölgenin merkezi konumu nedeniyle büyük rant baskısı altında kaldığını savunan mahalle sakinlerinden Sait Armağan, "40-45 yıldır biz bu mahalledeyiz. Annelerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız burada kum, tuğla taşıyarak bu evleri zor bela yaptık. Buradaki insanların hepsi mağdur. Burada çok büyük rant var. Biz Bornova Forum, Ege Üniversitesi ve Bornova merkeze çok yakınız. Burada yol çalışması adı altındaki durumun yolla hiçbir alakası yok. Direkt buralar yıkılıp, yol genişletilip ticaret merkezine çevrilmek isteniyor." sözleriyle mağduriyetlerini dile getirdi.

Bornova Belediyesinin Kazımdirik Mahallesi için hazırladığı imar planı değişikliği, bölge halkının sert tepkisiyle karşılaştı. (Fotoğraflar: İHA)

CHP'Lİ BAŞKANA 'ÇÖKME' ÇAĞRISI

Yaklaşık 300 hanede 600'e yakın insanın mağdur edilmek istendiğini anlatan Armağan, CHP'li Bornova Belediyesine yönelik eleştirilerini yönelterek şunları söyledi:

"Burası tamamen müteahhitlere peşkeş çekiliyor, çökme var. Mahallemize müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı'nın gönderdiğini söylüyor ve 'Burada sizlere 1+1 ev veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin. Yoksa bunu da alamazsınız' gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar. Bu kadar halk burada emek harcamış, imar affından faydalanmış, çevre vergisini ödüyor, numara taşı ve her şeyi var.

Devleti yok sayıp bu kadar insanı mağdur ediyor ve tehdit ediyorsunuz. Ben buradan Ömer Eşki'ye ve Bornova Belediyesine sesleniyorum; eğer üstümüze çökmeye, müteahhitleri salmaya devam ederseniz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız."

Kazımdirik Mahallesi'nde 40 yıldır yaşayan vatandaşlar, evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini ve bölgenin ticari alana dönüştürülerek müteahhitlere rant sağlandığını öne sürdü.

1+1 DAYATMASI

Planda yapılan değişikliklerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken İlayda Aygündüz, "Burada 3-4 katlı evlerde yaşayan 10-15 kişi, 50 metrekarelik 1+1 evlere sığdırılmak isteniyor. Belediye başkanımız buraları müteahhitlere peşkeş çekiyor. Halkla görüşüldüğü söyleniyor ama hiç kimse görüşmeye dahi gelmedi. İtiraz dilekçelerimizin arkasının boş olduğu söyleniyor. Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız." diye konuştu.

CHP'li Bornova Belediyesinin uygulamasına karşı çıkan Kazımdirik Mahallesi sakinleri, kendilerine 1+1 evler dayatıldığını belirterek yüzlerce itiraz dilekçesi verdi.

40 YILLIK EVLER OLDU ŞEFTALİ BAHÇESİ

Aygündüz tepkisini şöyle sürdürdü:

"Davamızı açacağız; Valiliğe ve Cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız. Biz konut olarak vergilerimizi yatırmaktayız. Yapı kayıt belgeleri, elektrik ve su aboneliklerimiz bulunmakta. Revizyon çalışması yapabilmek için vasfı değiştirilip evlerimiz 'Şeftali Bahçesi' olarak gösterildi. Burada nerede şeftali bahçesi var? 'Ben yaptım oldu' dediler, mahallemizin ismi dahi değiştirildi. Askıya çıkarılan plandaki pankartta ada parsel numaramız dahi değiştirilmiş."

Mahalle sakinleri, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

RANT OLARAK KULLANILIYOR

Mahallede yaşayan 78 yaşındaki Kanpolat Kushan, yılların emeğiyle kurduğu yuvasının elinden alınmak istendiğini belirterek, "8 kişiyi 1+1'e sığdırırlarsa ben buna ne diyeyim? Diyecek şey kaldı mı? Eğer bize bunu layık görüyorlarsa bugünden gelsin başlasınlar. Ben 78 yaşındayım. Eşimle beraber 78 senenin 35 senesini devlet kapısında memurluk yaparak geçirdim ve bu evi yapabildim. Borç harç 2018'de 25 bin lira para ödedim ve yapı kayıt belgemi aldım. Yazık günah değil mi bize? Şu millete bakın, bunların hepsi dişinden tırnağından artırıp çoluk çocuklarına yuva yapmak için eziyet çekti. Bu durum rant olarak kullanılıyor. Gelsinler bize bunu burada tek tek anlatsınlar ki biz ona göre kararımızı verelim." ifadelerini kullandı.

İzmir Bornova'da 1984 yılındaki imar affından yararlanan ve yapı kayıt belgeleri bulunan evlerin yeni planda boş parsel olarak gösterilmesi tepkilere neden oldu.

YARIYA YAKIN KESİNTİ

Yüzlerce teknik itiraz dilekçesi veren mahalle sakinleri, yüzde 44,42 kesinti içeren planın iptalini, 1984 yılından bu yana tescil edilen konut haklarının korunmasını ve planlama süreçlerinin şeffaf yürütülmesini talep ederek yargı sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.

