İzmir'in Bornova ilçesinde yarım asra yakın süredir aynı mahallede yaşayan vatandaşlar, CHP'li ilçe belediyesinin hazırladığı yeni imar planı revizyonuyla evlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.
Kazımdirik Mahallesi sakinleri, 6188 ve 6189 sokak mevkisi için hazırlanan düzenlemeyle mülkiyet haklarının gasp edildiğini öne sürdü. Düzenleme Ortaklık Payı adı altında yüzde 44,42 oranında kesinti yapılmasını ve konut alanlarının ticaret alanına çevrilmesini eleştiren vatandaşlar, 40 yıllık evlerinin kağıt üzerinde şeftali bahçesi olarak gösterildiğini aktardı. Mahalleli, planın iptali için yüzlerce itiraz dilekçesi vererek yargı sürecini başlattı.
YOL BAHANESİYLE RANTABL PEŞKEŞ
Bölgenin merkezi konumu nedeniyle büyük rant baskısı altında kaldığını savunan mahalle sakinlerinden Sait Armağan, "40-45 yıldır biz bu mahalledeyiz. Annelerimiz, kardeşlerimiz, babalarımız burada kum, tuğla taşıyarak bu evleri zor bela yaptık. Buradaki insanların hepsi mağdur. Burada çok büyük rant var. Biz Bornova Forum, Ege Üniversitesi ve Bornova merkeze çok yakınız. Burada yol çalışması adı altındaki durumun yolla hiçbir alakası yok. Direkt buralar yıkılıp, yol genişletilip ticaret merkezine çevrilmek isteniyor." sözleriyle mağduriyetlerini dile getirdi.
CHP'Lİ BAŞKANA 'ÇÖKME' ÇAĞRISI
Yaklaşık 300 hanede 600'e yakın insanın mağdur edilmek istendiğini anlatan Armağan, CHP'li Bornova Belediyesine yönelik eleştirilerini yönelterek şunları söyledi:
"Burası tamamen müteahhitlere peşkeş çekiliyor, çökme var. Mahallemize müteahhitler gelerek Bornova Belediye Başkanı'nın gönderdiğini söylüyor ve 'Burada sizlere 1+1 ev veriyoruz. Daha ne istiyorsunuz? Ya bunları kabul edin ya da burayı terk edin. Yoksa bunu da alamazsınız' gibi ibarelerle mahallemize çökmeye çalışıyorlar. Bu kadar halk burada emek harcamış, imar affından faydalanmış, çevre vergisini ödüyor, numara taşı ve her şeyi var.
Devleti yok sayıp bu kadar insanı mağdur ediyor ve tehdit ediyorsunuz. Ben buradan Ömer Eşki'ye ve Bornova Belediyesine sesleniyorum; eğer üstümüze çökmeye, müteahhitleri salmaya devam ederseniz İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına hakkınızda suç duyurusunda bulunacağız."
1+1 DAYATMASI
Planda yapılan değişikliklerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken İlayda Aygündüz, "Burada 3-4 katlı evlerde yaşayan 10-15 kişi, 50 metrekarelik 1+1 evlere sığdırılmak isteniyor. Belediye başkanımız buraları müteahhitlere peşkeş çekiyor. Halkla görüşüldüğü söyleniyor ama hiç kimse görüşmeye dahi gelmedi. İtiraz dilekçelerimizin arkasının boş olduğu söyleniyor. Biz sonuna kadar kendimizi savunacağız." diye konuştu.
40 YILLIK EVLER OLDU ŞEFTALİ BAHÇESİ
Aygündüz tepkisini şöyle sürdürdü:
"Davamızı açacağız; Valiliğe ve Cumhurbaşkanlığına suç duyurusunda bulunacağız. Biz konut olarak vergilerimizi yatırmaktayız. Yapı kayıt belgeleri, elektrik ve su aboneliklerimiz bulunmakta. Revizyon çalışması yapabilmek için vasfı değiştirilip evlerimiz 'Şeftali Bahçesi' olarak gösterildi. Burada nerede şeftali bahçesi var? 'Ben yaptım oldu' dediler, mahallemizin ismi dahi değiştirildi. Askıya çıkarılan plandaki pankartta ada parsel numaramız dahi değiştirilmiş."
RANT OLARAK KULLANILIYOR
Mahallede yaşayan 78 yaşındaki Kanpolat Kushan, yılların emeğiyle kurduğu yuvasının elinden alınmak istendiğini belirterek, "8 kişiyi 1+1'e sığdırırlarsa ben buna ne diyeyim? Diyecek şey kaldı mı? Eğer bize bunu layık görüyorlarsa bugünden gelsin başlasınlar. Ben 78 yaşındayım. Eşimle beraber 78 senenin 35 senesini devlet kapısında memurluk yaparak geçirdim ve bu evi yapabildim. Borç harç 2018'de 25 bin lira para ödedim ve yapı kayıt belgemi aldım. Yazık günah değil mi bize? Şu millete bakın, bunların hepsi dişinden tırnağından artırıp çoluk çocuklarına yuva yapmak için eziyet çekti. Bu durum rant olarak kullanılıyor. Gelsinler bize bunu burada tek tek anlatsınlar ki biz ona göre kararımızı verelim." ifadelerini kullandı.
YARIYA YAKIN KESİNTİ
Yüzlerce teknik itiraz dilekçesi veren mahalle sakinleri, yüzde 44,42 kesinti içeren planın iptalini, 1984 yılından bu yana tescil edilen konut haklarının korunmasını ve planlama süreçlerinin şeffaf yürütülmesini talep ederek yargı sürecinin takipçisi olacaklarını bildirdi.