Oğlu Mehmet için eylem yapan Sariye Tokay, 15 yıldır evladından ayrı olduğunu ve Anneler Günü'nün kendileri için olmadığını ifade etti.

Oğlu Bayram için bekleyen Ayten Elhaman, Terörsüz Türkiye sürecinin bütün anneler için umut olduğunu belirtti.

Oğlu Ramazan için eylem yapan Mevlüde Üçdağ, evladı yanında olmadan Anneler Günü'nün kendisi için hiçbir anlamı olmadığını söyledi.

Türkiye'nin dört bir yanından katılımla sayısı 385'e ulaşan evlat nöbeti, bugüne kadar 77 genci ailelerine kavuşturdu.

Diyarbakır'da PKK tarafından kaçırılan çocukları için 3 Eylül 2019'dan bu yana eski HDP il binası önünde eylem yapan aileler, 2 bin 441 gündür nöbet tutuyor.

Münfesih terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan çocuklarını kurtarmak için yıllardır eşsiz bir direniş sergileyen Diyarbakır anneleri, bir Anneler Günü'nü daha evlatlarına sarılamamanın verdiği derin acı ve hasretle geçiriyor.

2 BİN 441 GÜNDÜR BİTMEYEN NÖBET

Bekleyişini sürdüren acılı anneler, 3 Eylül 2019 tarihinde eski HDP il binası önünde başlattıkları oturma eyleminin 2441'inci gününde kararlılıklarını bir kez daha dünyaya ilan etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ailelerin katılımıyla sayısı 385'e ulaşan evlat nöbeti, bugüne kadar 77 genci terörün karanlığından çekip alarak ailelerine teslim etti. Kalan aileler, aynı sevinci yaşamak için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

"EVLADIM YANIMDA OLSAYDI DÜNYA BENİM OLURDU"

Oğlu Ramazan'ı terör örgütünün elinden kurtarmak için eylemini sürdüren anne Mevlüde Üçdağ, yıllardır gözü yaşlı şekilde Anneler Günü'nü karşıladığını dile getirdi. Evladını çok özlediğini ve sürekli gözyaşı döktüğünü anlatan Üçdağ, "Evladım yanımda olsaydı dünya benim olurdu. Oğlumu çok özledim. Onsuz Anneler Günü'nün hiçbir anlamı yok. Benim için en büyük hediye oğlumdur. Artık çocuklarımıza kavuşmak istiyoruz." dedi.

"EN GÜZEL HEDİYE OĞLUMUN DÖNMESİDİR"

Oğlu Bayram'a kavuşmak için evlat nöbeti tutan Ayten Elhaman, yıllardır çocukları için verdikleri mücadeleden asla geri adım atmayacaklarını bildirdi. Anneler olarak evlatlarına kavuşmak için direnişe devam edeceklerini vurgulayan Elhaman, şu ifadeleri kullandı:

"Anneler olarak buradayız, yılmadık, inşallah evlatlarımızı alacağız. 'Terörsüz Türkiye' süreci bütün anneler için bir umut oldu. Her sabah bir umutla geliyoruz. 77 evlat, annesine kavuştu, inşallah bizler de kavuşuruz. Biz 'Anneler Günü' nedir artık bilmiyoruz. Oğlum gittiğinden beri 'Anneler Günü' benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Bana en güzel hediye oğlumun dönmesidir."

"15 YILDIR AYRIYIZ, BİZİM 'ANNELER GÜNÜ'MÜZ YOK"

Oğlu Mehmet'e kavuşma umuduyla oturma eylemi yapan anne Sariye Tokay, yaz, kış, hastalık ve salgın demeden evlat mücadelesini sürdürdüklerinin altını çizdi.

Evlatlarına kavuşuncaya kadar bu yoldan dönmeyeceklerini belirten Tokay, bir Anneler Günü'ne daha buruk girdiklerini aktararak, "Oğlum her Anneler Günü'nde hem benim hem de anneannesinin Anneler Günü'nü kutluyordu ama maalesef 15 yıldır ayrıyız. Bizim 'Anneler Günü'müz yok. Tek temennimiz bütün annelerin evlatlarına kavuşmasıdır." diye konuştu.

Tek oğlu Muhammed'in kendisinden koparıldığını belirten Fatma Laçin, çocuğuna kavuşmak için verdiği mücadeleyi anlatarak, "Artık hiçbir ana ağlamasın inşallah." sözleriyle duygularını paylaştı.