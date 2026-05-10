İstanbul Eyüpsultan'da gece mesaisindeki bir taksici, aracına müşteri olarak binen iki kişinin ipli ve yumruklu saldırısına uğrayarak ölümden döndü.

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, arka koltuktan uzatılan iple boğulmak istenen sürücü acımasızca darbedilip parası çalındı. Saldırganların araç içi kamerasını fark edip engellemeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Hastanede tedavi gören taksicinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Taksicinin boğazına ip dolayarak gasp ettiler

İPLE SALDIRDILAR

Olay 8 Mayıs tarihinde saat 21.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksici Gökhan A.'nın aracına iki kişi bindi. Görüntülere göre önce taksiciyle el sıkışan şüpheliler, kısa süre sonra sözlü münakaşaya girdi.

Aracın arka koltuğunda oturan şahıs, elindeki ipi aniden taksicinin boğazına dolayarak saldırıyı başlattı. Uzun süre taksiciyi darbeden saldırganlar, sürücünün parasını gasbettikten sonra araç kamerasını fark etti. Daha fazla görüntü alınmasını engellemek amacıyla kamerayı kapatan şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Yeşilpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde taksiye binen iki şüpheli, sürücü Gökhan A.’ya dehşeti yaşattı. (Fotoğraf: İHA)

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Yaşanan gasp olayının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası sosyal medya hesabı üzerinden resmi açıklama yayımladı. Meslektaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi veren oda yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik."

ADALETE TESLİM EDİLSİN

Açıklamada, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz."