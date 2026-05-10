Taksiciye arka koltuktan ipli saldırı... Darp edip parasını çaldılar | Görüntüler ortaya çıktı, iki saldırgan aranıyor

Eyüpsultan’da müşteri kılığında taksiye binen iki şahıs, sürücüye ipli saldırı düzenleyerek parasını gasbetti. Araç içi kamerasının kaydettiği görüntülerde, şüphelilerin önce taksiciyle el sıkıştığı, ardından boğazına ip dolayarak acımasızca darbettiği anlar yer aldı. Yaralı sürücü Gökhan A. ambulansla hastaneye sevk edildi. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, meslektaşlarının durumunun iyi olduğunu duyurarak saldırganların en kısa sürede yakalanması için çağrıda bulundu.

  • İstanbul Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde 8 Mayıs akşamı taksici Gökhan A., aracına müşteri olarak binen iki kişi tarafından iple boğulmaya çalışılarak gasp edildi.
  • Saldırganlar arka koltuktan taksicinin boğazına ip dolayarak saldırıya geçti ve uzun süre darbettikten sonra parasını çaldı.
  • Şüpheliler araç içi kamerayı fark ederek görüntü alınmasını engellemek için kamerayı kapattı ve olay yerinden kaçtı.
  • Taksici Gökhan A. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı ve hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
  • İstanbul Taksiciler Esnaf Odası olayla ilgili açıklama yaparak emniyet birimlerinden faillerin yakalanmasını istedi.

İstanbul Eyüpsultan'da gece mesaisindeki bir taksici, aracına müşteri olarak binen iki kişinin ipli ve yumruklu saldırısına uğrayarak ölümden döndü.

Yeşilpınar Mahallesi'nde yaşanan olayda, arka koltuktan uzatılan iple boğulmak istenen sürücü acımasızca darbedilip parası çalındı. Saldırganların araç içi kamerasını fark edip engellemeye çalıştığı anlar dikkat çekti. Hastanede tedavi gören taksicinin hayati tehlikeyi atlattığı bildirildi.

Taksicinin boğazına ip dolayarak gasp ettiler

İPLE SALDIRDILAR

Olay 8 Mayıs tarihinde saat 21.30 sıralarında Yeşilpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre taksici Gökhan A.'nın aracına iki kişi bindi. Görüntülere göre önce taksiciyle el sıkışan şüpheliler, kısa süre sonra sözlü münakaşaya girdi.

Aracın arka koltuğunda oturan şahıs, elindeki ipi aniden taksicinin boğazına dolayarak saldırıyı başlattı. Uzun süre taksiciyi darbeden saldırganlar, sürücünün parasını gasbettikten sonra araç kamerasını fark etti. Daha fazla görüntü alınmasını engellemek amacıyla kamerayı kapatan şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gökhan A., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.

Yeşilpınar Mahallesi’nde gece saatlerinde taksiye binen iki şüpheli, sürücü Gökhan A.’ya dehşeti yaşattı. (Fotoğraf: İHA)

DURUMU CİDDİ DEĞİL

Yaşanan gasp olayının ardından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası sosyal medya hesabı üzerinden resmi açıklama yayımladı. Meslektaşlarının sağlık durumu hakkında bilgi veren oda yönetimi, şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam saat 21.00 sularında 34 T. 8. plakalı araçta çalışan değerli taksi esnafımız G.A. Yeşilpınar'da aracına aldığı iki kişi tarafından ağır bir şekilde darbedilerek gasba uğramıştır. Meslektaşımızın ailesiyle yaptığımız görüşmede şu anda hastanede tedavi altında olduğunu ve Allah'a şükürler olsun durumunda ciddi bir şey olmadığını öğrendik."

ADALETE TESLİM EDİLSİN

Açıklamada, "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konunun yakinen takipçisi olduğumuzu ifade ediyor, emniyet birimlerinden faillerin bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini önemle rica ediyoruz."

