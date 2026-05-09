Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenerek sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Maçın ardından çok sayıda taraftar Aslan'ın şampiyonluğu kutlamak için kentin çeşitli noktalarında toplandı.
Taksim'deki kutlamalar sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.
1 KİŞİ YARALANDI
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraftarlar birbirlerine taş ve şişe fırlatarak saldırdı, 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Bu sırada yaşanan kalabalık nedeniyle bir kişi de baygınlık geçirdi.
Polis, kavgaya karışan grupları ayırarak olaya müdahale etti.
ÜSKÜDAR'DA GALATASARAYLI TARAFTARLARA SALDIRI
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları için Üsküdar Meydanı'nda bir araya gelen taraftarlar, kutlamalar sırasında bir grubun saldırısına uğrarken, yaşanan arbedeye polis ekipleri müdahale etti.
Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun şampiyonu olan Galatasaray'da taraftarlar, zafer coşkusunu yaşamak için Üsküdar Meydanı'na akın etti. Meydanda meşaleler yakıp marşlar söyleyerek kutlama yapan sarı-kırmızılı taraftarlara, kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. Kutlama alanındaki taraftarların hedef alındığı olayda iki grup arasında arbede yaşanırken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri duruma anında müdahale etti. Emniyet güçlerinin müdahalesiyle gerginlik büyümeden kontrol altına alındı.
BAĞDAT CADDESİ'NDE TANSİYON YÜKSELDİ, POLİS ÖNLEDİ
Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması için bayrak açan Galatasaraylı taraftarlar ile Fenerbahçeli grup arasında tansiyon yükselirken, yaşanan gerginliğe polis ekipleri tarafından kısa sürede müdahale edildi.
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlamak isteyen bazı taraftarların bayrak açma girişimi kısa süreli gerginliğe neden oldu. İddiaya göre çevrede bulunan bazı Fenerbahçeli taraftarlar duruma tepki gösterdi.
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olaya tartışma büyümeden müdahale edilirken, olay sonrası caddede güvenlik önlemleri artırıldı.
ESENYURT'TA KAN AKTI
Esenyurt Fatih Mahallesi'nde gece saatlerinde düzenlenen Galatasaray şampiyonluk kutlamalarında, bir taraftar henüz belirlenemeyen bir nedenle bacağından bıçaklanarak yaralandı.
Kanlar içinde kalan gence ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaparken, yaralı taraftar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini belirlemek ve olayı aydınlatmak için bölgede geniş çaplı inceleme başlattı.