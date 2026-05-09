CANLI YAYIN
Geri

Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi onlar

Başkan Erdoğan, "Annelerimizin, güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle “Türkiye Yüzyılı” idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum" mesajını paylaştı. Emine Erdoğan, Anneler Günü'nde Diyabakır Anneleri ve Filistinli anaları unutmadı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi onlar
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin şefkat ve fedakarlığıyla ailenin ve toplumun temel direği olduğunu belirterek Anneler Günü'nü tebrik etti.
  • Erdoğan, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini baş tacı ettiklerini ve onların refahı için çalıştıklarını vurguladı.
  • Erdoğan, annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu belirterek 'Türkiye Yüzyılı' idealine annelerin gayretleriyle ulaşılacağına inandığını ifade etti.
  • Emine Erdoğan, Anneler Günü mesajında şehit anneleri, Diyarbakır Anneleri'ni ve Filistinli anneleri anarak tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR"

"Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi onlar-2

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayatımıza yön veren, ailemizin ve toplumumuzun temel direği annelerimizin Anneler Günü'nü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz. Annelerimizin, güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduklarını biliyoruz ve değerli annelerimizin gayretleriyle "Türkiye Yüzyılı" idealimize ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Övgü ve hürmetin en büyüğünü hak eden annelerimizin, Anneler Günü'nü kutluyor; ahirete irtihal etmiş tüm annelerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum."

Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi onlar-3


'DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ VE FİLİSTİNLİ ANALARI UNUTMADI

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğan'dan "Anneler Günü" mesajı: Güçlü Türkiye’nin inşasında en büyük pay sahibi onlar-4

Anneler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor…

Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa, karanlık yoktur.

Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum.

Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum.

Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum!

Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.



Başkan Erdoğandan İstanbul teşkilatına telefon: Kadın kollarına saha çalışması teşekkürü
Çalışan annelere yeni haklar: Emeklilikten nakdi yardıma işte tüm avantajlar

29 Ekim kılıflı vurgun: Önce fahiş fiyatlı iş sonra ihale tiyatrosu… Komisyon yakaladı Bakanlık onayladı | CHP’li Ahmet Akın ve ekibi kıskaçta
SONRAKİ HABER

Balıkesir’de ihale tiyatrosuna soruşturma izni

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler