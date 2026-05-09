Emine Erdoğan, Anneler Günü mesajında şehit anneleri, Diyarbakır Anneleri'ni ve Filistinli anneleri anarak tüm annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.

Erdoğan, annelerin güçlü Türkiye'nin inşasında en büyük pay sahibi olduğunu belirterek 'Türkiye Yüzyılı' idealine annelerin gayretleriyle ulaşılacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' düsturunu şiar edinen bir medeniyetin mensupları olarak annelerin emeklerini baş tacı ettiklerini ve onların refahı için çalıştıklarını vurguladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin şefkat ve fedakarlığıyla ailenin ve toplumun temel direği olduğunu belirterek Anneler Günü'nü tebrik etti.

"CENNET ANNELERİN AYAKLARI ALTINDADIR" "Cennet annelerin ayakları altındadır" düsturunu şiar edinen büyük bir medeniyetin mensupları olarak, annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ettiklerini, onların refahı, huzuru için çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, "Annelerin emeklerini ve gayretlerini her zaman baş tacı ediyor, onların refahı, huzuru için çalışıyoruz" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan , Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, şefkatiyle ve fedakarlığıyla hayata yön veren, ailenin ve toplumun temel direği annelerin Anneler Günü'nü tebrik etti.







'DİYARBAKIR ANNELERİ'Nİ VE FİLİSTİNLİ ANALARI UNUTMADI

Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Anneler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayımladı.







Anneler Günü'nü kutlayan Emine Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor…

Anneler, bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışıktır. Onlar varsa, karanlık yoktur.

Başta şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri'ni hürmetle anıyorum.

Filistinli annelerin acısını kalbimin en derininde hissediyor, her birine sabır ve güç diliyorum.

Zulme ve esarete karşı, her şeyden önce birer anne olarak direnişin sembolü olan kahraman kadınları yürekten selamlıyorum!

Sevgisiyle bir çocuğun geleceğini mümkün kılan mucize koruyucu annelerimize ise en içten şükranlarımı sunuyorum.

Bütün annelerin Anneler Günü'nü tebrik ediyor, ebediyete irtihal eden büyüklerimizi rahmetle yâd ediyorum.





