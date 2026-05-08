Sağlık Bakanlığından hantavirüs açıklaması: Türkiye'de vaka yok

Sağlık Bakanlığı, hantavirüs iddialarına ilişkin sürecin yakında takip edildiğini bildirdi. Yapılan açıklamada, Türkiye’de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın bulunmadığı ifade edildi.

  • Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir hantavirüs vakasının bulunmadığını açıkladı.
  • Bakanlık, hantavirüs iddialarına ilişkin süreci bilimsel kriterler çerçevesinde yakından izlediğini bildirdi.
  • Vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri çağrısında bulunuldu.
  • Sağlık Bakanlığı, bulaşıcı hastalıklara karşı tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarının kesintisiz sürdürüldüğünü belirtti.

Kamuoyunda gündeme gelen hantavirüs iddialarına ilişkin süreç, Sağlık Bakanlığı tarafından bilimsel kriterler çerçevesinde yakından izleniyor.

DOĞRULANMIŞ VAKA YOK

Yapılan açıklamada, Türkiye'de şu ana kadar doğrulanmış herhangi bir pozitif vakanın bulunmadığı bildirildi.

SÜREÇ TİTİZLİKLE TAKİP EDİLİYOR

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna yansıyan hantavirüs vakalarına ilişkin süreç, Bakanlığımız tarafından bilimsel esaslar doğrultusunda titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde henüz pozitif vaka tespit edilmemiştir. Vatandaşlarımızın yalnızca resmî makamlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate almaları, kamuoyunda dolaşıma giren doğrulanmamış bilgilere karşı dikkatli olmaları önem arz etmektedir.

Bakanlığımız; halk sağlığını tehdit edebilecek her türlü bulaşıcı hastalığa karşı; tarama, önleme, kontrol ve izleme çalışmalarını ilgili tüm birimleriyle kesintisiz şekilde sürdürmektedir."

