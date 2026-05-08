Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, dokuz yıllık çalışma sonunda Şakâ'ik-ı Nu'mâniyye ve Zeyillerini kapsayan 13 eserlik 18 ciltlik külliyatı tamamladı.

Geçmişin ilmi birikimini geleceğe taşıyan önemli çalışmalardan biri daha kültür dünyasıyla buluştu. Şakâ'ik-ı Nu'mâniyye ve Zeyillerini kapsayan külliyat kapsamında Rami Kütüphanesi'nde sergi açılışı ve panel düzenlendi. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK), bugüne kadar yaklaşık 200 müellife ait eser yayımlayarak 361 cilt ve 247 bin 95 sayfalık 275 eserden oluşan kapsamlı bir yayın koleksiyonunu kültür hayatına kazandırdı. Kültürel mirasın korunmasının yalnızca fizikî eserlerle sınırlı olmadığını kaydeden Ersoy, tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, yazma eserlerin neşrinin tarihî hafızanın yeniden inşasında temel rol üstlendiğine dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen sergi açılışı ve panelde külliyatın tanıtımını yaptı.( Haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.) 13 ESERLİK DEV KÜLLİYAT ARAŞTIRMACILARIN HİZMETİNE SUNULDU Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından dokuz yıl süren çalışma sonunda tamamlanan projeye ilişkin bilgi veren Ersoy, 13 ayrı eserin 18 ciltlik dev bir külliyat hâlinde araştırmacıların ve kültür dünyasının hizmetine sunulduğunu açıkladı. Çalışmanın yalnızca isim ve tarihlerden oluşan bir eser olmadığını vurgulayan Ersoy, Osmanlı'nın entelektüel dünyasına dair canlı detayların da satır aralarında yer aldığını belirtti. Ersoy, "Diyar diyar dolaşarak kütüphane kuran ulemânın ve devlet adamlarının heyecanına, o kitapların her bir sayfasını bir hazine gibi koruma arzusuna tanık oluyor; o günün şartlarında, bir el yazması esere kavuşabilmek için aylarca yol kat eden talebe ve âlimlerin çektikleri büyük çileleri ve gösterdikleri sabrı hissedebiliyoruz." ifadelerini kullandı.