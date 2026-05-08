Emniyet birimleri ile ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. Operasyonlarda özellikle istatistiksel dağılım dikkat çekti.
27'Sİ KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU
İadesi sağlanan şüphelilerin 27'si kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranırken, 21 kişi ise ulusal düzeyde arananlar listesinde yer aldı.
HANGİ ÜLKEDEN KAÇ SUÇLU İADE EDİLDİ?
Şüphelilerin ülkelere göre dağılımında ise Gürcistan ilk sırada yer aldı. Toplam 48 kişinin 31'i Gürcistan'dan getirilirken, Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2 kişinin iadesi sağlandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer şüpheli Türkiye'ye teslim edildi.
Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde operasyonların tamamlandığı belirtildi.
Yetkililer, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
İçişleri Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kırmızı Bültenle Aradığımız 27,
Ulusal Seviyede Aradığımız 21 suçlu olmak üzere
Toplam 48 suçlu; Gürcistan(31), Almanya(7), Yunanistan(2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi.
Kırmızı Bültenle Uluslararası Seviyede Arananlar (27)
C.S., R.G., F.Ö., G.Ç., E.D., Y.E.A., U.Y., A.Ç., V.J., M.K., A.S.Ö., A.Ç., C.G., Ö.A., A.E.H., A.A., T.Ş., F.Y., T.G., O.T., İ.T., M.P., M.B.T., M.Ö., G.B.K., A.K. ve K.K. ile
Ulusal Seviyede Arananlar (21)
B.Y., A.Z.Ç., H.Ş., M.E., H.İ.Ç., N.Ç., M.Z., Ö.Ç., M.S., A.D.C., M.Ş., C.Ö., C.B., M.E.İ., B.K., İ.Y., A.Ş., İ.K., Ş.Ö., F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.
EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı görevlileri, KOM, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıkları, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarınca; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı.
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aradığımız, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz.
Kahraman Polislerimizi, Başkanlıklarımızı, Daire Başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.
Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz.