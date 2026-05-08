ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den birer şüpheli daha Türkiye'ye teslim edildi.

Emniyet birimleri ile ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası ve ulusal düzeyde aranan toplam 48 suçlu Türkiye'ye getirildi. Operasyonlarda özellikle istatistiksel dağılım dikkat çekti.

HANGİ ÜLKEDEN KAÇ SUÇLU İADE EDİLDİ?



Şüphelilerin ülkelere göre dağılımında ise Gürcistan ilk sırada yer aldı. Toplam 48 kişinin 31'i Gürcistan'dan getirilirken, Almanya'dan 7, Yunanistan'dan 2 kişinin iadesi sağlandı. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den de birer şüpheli Türkiye'ye teslim edildi.

Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinasyonunda; Adalet Bakanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Siber Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Terörle Mücadele birimlerinin ortak çalışmasıyla yürütüldü. Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde operasyonların tamamlandığı belirtildi.

Yetkililer, organize suç örgütü üyeleri ve uyuşturucu ticareti gibi ağır suçlardan aranan kişilerin yakalanarak Türkiye'ye getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.