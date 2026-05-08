Nisan ayında 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt ve 208 araç ele geçirildi.

Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk dört ayında düzenlenen operasyonlarda 34 milyar 203 milyon TL değerinde uyuşturucudan akaryakıta, tıbbi malzemeden elektronik ürünlere kadar çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

2 BİN 264 OPERASYONA İMZA ATILDI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk dört ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında ülke genelinde yoğun denetim gerçekleştirdi. Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2 bin 264 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış kaydedildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 9,2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik-elektronik ürün ve 459 bin 539 adet tıbbi malzemeye el konuldu. Ayrıca tütün ürünlerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar çok sayıda kaçak eşya yakalandı.