Ticaret Bakanlığı'ndan 4 aylık kaçakçılık raporu: 2 bin 264 operasyon düzenlendi 34 milyarlık eşya ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk dört ayında Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında 2 bin 264 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9,2 ton uyuşturucu maddeyle birlikte milyonlarca makine aksamı, elektronik ürün ve tıbbi malzeme ele geçirilirken, yakalamaların toplam değerinin 34 milyar 203 milyon TL’ye ulaştığı bildirildi. Bakanlık, toplum sağlığı ve ülke ekonomisini tehdit eden kaçakçılıkla mücadelenin 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdüğünü açıkladı.

  • Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri 2026 yılının ilk dört ayında Türkiye genelinde 2 bin 264 operasyon düzenledi ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış kaydedildi.
  • Ocak-Nisan döneminde toplam 9,2 ton uyuşturucu madde, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik-elektronik ürün ve 459 bin 539 adet tıbbi malzeme ele geçirildi.
  • Nisan 2026'da düzenlenen 572 operasyonda toplam 34 milyar 203 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalandı.
  • Nisan ayında 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt ve 208 araç ele geçirildi.
  • Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor.

Türkiye genelinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında denetim ve operasyonlar hız kesmeden sürüyor. Gümrük Muhafaza ekipleri, yılın ilk dört ayında düzenlenen operasyonlarda 34 milyar 203 milyon TL değerinde uyuşturucudan akaryakıta, tıbbi malzemeden elektronik ürünlere kadar çok sayıda kaçak ürüne el koydu.

2 BİN 264 OPERASYONA İMZA ATILDI

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, 2026 yılının ilk dört ayında kaçakçılıkla mücadele kapsamında ülke genelinde yoğun denetim gerçekleştirdi. Ocak-Nisan döneminde düzenlenen 2 bin 264 operasyonda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artış kaydedildi.

Yapılan operasyonlarda toplam 9,2 ton uyuşturucu madde ele geçirilirken, 1 milyon 539 bin adet makine aksamı, 862 bin 643 adet elektrik-elektronik ürün ve 459 bin 539 adet tıbbi malzemeye el konuldu. Ayrıca tütün ürünlerinden tarihi eserlere, akaryakıttan tekstil ürünlerine kadar çok sayıda kaçak eşya yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat kesintisiz devam ediyor.

MİLYARLARCA LİRALIK KAÇAK ÜRÜNE EL KONULDU

Nisan ayında ise operasyon sayısı ve ele geçirilen ürün miktarında dikkat çeken bir yükseliş yaşandı. Gümrük Muhafaza ekipleri, yalnızca Nisan 2026'da düzenlenen 572 ayrı operasyonda toplam 12 milyar 359 milyon TL değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirdi. Bu tutarın, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 106 arttığı bildirildi.

Nisan ayındaki operasyonlarda ayrıca 1,9 ton uyuşturucu madde, 111 bin 625 adet tıbbi malzeme, 315 ton akaryakıt ve 208 araç yakalandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı tarafından 2026 yılının "Aile ve Nüfus On Yılı" ilan edilmesi kapsamında özellikle çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimini tehdit eden unsurlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.

ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Açıklamada ayrıca, toplum sağlığını ve ülke ekonomisini korumayı hedefleyen Gümrük Muhafaza ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına 7 gün 24 saat kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

