SSB ile TUSAŞ arasında KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı
SAHA 2026 Fuarı'nda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TUSAŞ arasında Milli Muharip Uçak KAAN'ın tedarik sözleşmesi imzalandı. 2030’lu yıllardan itibaren F-16’ların yerini alması planlanan KAAN; düşük görünürlük, yüksek manevra kabiliyeti ve gelişmiş sensör füzyonu teknolojileriyle Türk Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katacak.
Hızlı Özet Göster
- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.
- İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sözleşmeye SSB Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ yetkilileri imza attı.
- Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, törende birçok kapsamlı projenin imza töreninin gerçekleştirildiğini belirtti.
- KAAN Projesi kapsamında, 2030'lu yıllardan itibaren F-16 uçaklarının yerini alması planlanan yeni bir savaş uçağının üretilmesi hedefleniyor.
- TUSAŞ tarafından geliştirilen KAAN, düşük görünürlük ve yüksek manevra kabiliyeti gibi özelliklerle Türkiye'nin hava gücünü artıracak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.
Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.
Fuarda, KAAN tedarik sözleşmesine SSB Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu imza attı.
BİRÇOK KAPSAMLI PROJENİN İMZALARI ATILDI
Törende çeşitli firmalarla yerli ve milli sistemlerin tedariki için anlaşmaların yapılmasının ardından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, SAHA'nın önemli içeriklerinden bir tanesinin savunma sanayisi alanında tedarik sözleşmelerinin imzalanması olduğunu söyledi.
Görgün, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde alınan kararlar kapsamında, insansız taarruz uçaklarından insanlı savaş uçağımıza, çeşitli taarruzi sistemlerimizden kara araçlarımıza varana kadar ve elektronik harp sistemlerini içeren birçok kapsamlı projenin imza törenini birlikte gerçekleştirdik." diye konuştu.
İmzası atılan projelerde sektörde çalışan herkesin özverili çalıştığına değinen Görgün, "Biz burada sıralanan ürünleri, yerli milli olarak geliştiriyor ve kahraman güvenlik güçlerimize teslim edebilmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah bugün yeni bir başlangıç. Şirketlerimiz aldıkları sorumlulukların farkında ve ürünleri en hızlı şekilde teslim edecekler." şeklinde konuştu.
F-16LARI TAHTTAN İNDİRECEK
Öte yandan KAAN Projesi kapsamında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinden 2030'lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi hedefleniyor.
TUSAŞ tarafından geliştirme çalışmaları sürdürülen KAAN, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi yeteneklerle Türkiye'nin hava gücünü artıracak.