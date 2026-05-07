Alımlar için gerekli kadro izinlerinin alındığı ve sürecin resmiyet kazandığı belirtildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında milyonlarca adayın beklediği personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin personel alınacağını duyurdu.

Canlı yayında gelen "Personel alımı olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Gürlek, 15 bin kadro için gerekli iznin çıktığını belirterek, "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. 15 bin kadro aldık" dedi.

Kadro dağılımına ilişkin de bilgi veren Gürlek, alımların katiplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu ve adli hizmetler sınıfında yapılacağını söyledi.

"KISA ZAMANDA İLANA ÇIKACAĞIZ"

Başvuru sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Gürlek, gerekli usul ve aşamaların tamamlanmasının ardından ilana çıkılacağını belirtti. Gürlek, "Şu an gerekli usuller ve aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda ilana çıkacağız. Komisyon başkanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.