Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alımı! Bakan Gürlek kadroları açıkladı: Katiplik, yazı işleri müdürlüğü...

Adalet Bakanı Akın Gürlek, binlerce kişiyi ilgilendiren personel alımı müjdesini verdi. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin personel alınacağını açıkladı.

  • Adalet Bakanı Akın Gürlek, bakanlık bünyesine 15 bin yeni personel alımı yapılacağını duyurdu.
  • Alımlar için gerekli kadro izinlerinin alındığı ve sürecin resmiyet kazandığı belirtildi.
  • Personel istihdamının katiplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu ve adli hizmetler sınıflarında gerçekleştirileceği açıklandı.
  • Başvuru sürecine ilişkin usul ve aşamaların tamamlanmasının ardından kısa süre içinde ilan yayımlanacağı ifade edildi.
  • Komisyon başkanlıklarının alım süreciyle ilgili teknik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, canlı yayında milyonlarca adayın beklediği personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesine 15 bin personel alınacağını duyurdu.

Canlı yayında gelen "Personel alımı olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Gürlek, 15 bin kadro için gerekli iznin çıktığını belirterek, "15 bin personel alımı konusunda izin verildi. 15 bin kadro aldık" dedi.

Kadro dağılımına ilişkin de bilgi veren Gürlek, alımların katiplik, yazı işleri müdürlüğü, infaz koruma memurluğu ve adli hizmetler sınıfında yapılacağını söyledi.

"KISA ZAMANDA İLANA ÇIKACAĞIZ"

Başvuru sürecine ilişkin hazırlıkların sürdüğünü ifade eden Gürlek, gerekli usul ve aşamaların tamamlanmasının ardından ilana çıkılacağını belirtti. Gürlek, "Şu an gerekli usuller ve aşamalar bekleniyor. İnşallah kısa zamanda ilana çıkacağız. Komisyon başkanlıklarımız çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

