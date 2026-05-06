YSK'da üye yenileme süreci 5'inci ayında: Yargıtay kontenjanından son üye Nurullah Bodur | Yeni başkan belirleniyor

Yüksek Seçim Kurulunda ocak ayından bu yana devam eden üye yenileme süreci, Yargıtay Genel Kurulunda yapılan son oylamayla tamamlandı.

Mesleğe 1999 yılında Ankara hakimi olarak başlayan Bodur daha sonra sırasıyla Tokat, Şırnak, Gaziantep, Antalya'da Hakim olarak görev yaptı. Daha sonra Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde başkanlık görevlerinde bulundu.

Görev süresi dolan 6 ismin yerine Danıştay ve Yargıtay tarafından belirlenen yeni üyeler bugün yemin ederek mesaiye başlıyor.

Hem Adana'da hem de Mersin'de darbe yargılamalarını yürüterek karara bağladı. Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinde emsal olarak değerlendirilen kararlar verdi. 2019'da da Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 12. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev aldı.

Nurullah Bodur

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, sadece terör suçlarının yargılanması için kurulan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.

12 Ekim 2022 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Bu görev kapsamında Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi olarak hizmet verdi.

6 Mayıs 2026 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 169 oy alarak Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi.