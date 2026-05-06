YSK'da üye yenileme süreci 5'inci ayında: Yargıtay kontenjanından son üye Nurullah Bodur | Yeni başkan belirleniyor
YSK Başkanı Ahmet Yener dahil 6 üyenin görev süresinin ocak ayında sona ermesiyle başlayan seçim maratonu tamamlandı. Yargıtay ve Danıştay kontenjanlarından Yüksek Seçim Kuruluna üye belirleme süreci nihayete erdi. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, genel kurulda aldığı 169 oyla YSK üyesi olarak belirlendi. Daha önce seçilen Mehmet Arı ve İhsan Kamil Akçadırcı ile birlikte Yargıtay kontenjanı doldu. 6 yeni üyenin yemin ederek göreve başlamasının hemen ardından YSK yeni yönetimini belirleyecek.
Yüksek Seçim Kurulunda ocak ayından bu yana devam eden üye yenileme süreci, Yargıtay Genel Kurulunda yapılan son oylamayla tamamlandı.
Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilecek son ismi belirlemek amacıyla genel kurulda oylama yapıldı. Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi Nurullah Bodur, kullanılan oyların 169'unu alarak YSK'nin yeni üyesi oldu.
YARGITAY KONTENJANINDAN ARI, AKÇADIRCI, BODUR
YSK Başkanı Ahmet Yener'in aralarında bulunduğu 6 üyenin görev süresinin ocak ayında dolması üzerine 19 Ocak tarihinde seçim süreci başlatıldı.
Danıştay kontenjanından 3 üyenin belirlenmesinin ardından Yargıtay cephesindeki ilk seçim 26 Mart tarihinde yapıldı. Bu oylamada Mehmet Arı 169 oyla kurula seçildi.
Ardından 7 Nisan tarihinde gerçekleştirilen ikinci seçimde İhsan Kamil Akçadırcı 180 oy alarak YSK üyesi sıfatını kazandı.
Nurullah Bodur'un seçilmesiyle Yargıtay kontenjanı tamamlanmış oldu.
YENİ BAŞKAN BELLİ OLACAK
Görev süresi dolan 6 ismin yerine Danıştay ve Yargıtay tarafından belirlenen yeni üyeler bugün yemin ederek mesaiye başlıyor.
Yemin töreninin hemen ardından toplanacak kurul, saat 16.00'da gerçekleştireceği oylamayla YSK'nin yeni başkanını ve başkanvekilini belirleyecek.
NURULLAH BODUR KİMDİR
YSK üyeliğine seçilen Nurullah Bodur, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 12. Ceza Dairesi Başkanlığı döneminde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in malvarlığına tedbir koydurmuştu.
Mesleğe 1999 yılında Ankara hakimi olarak başlayan Bodur daha sonra sırasıyla Tokat, Şırnak, Gaziantep, Antalya'da Hakim olarak görev yaptı. Daha sonra Bitlis Ağır Ceza Mahkemesi, Ceyhan Ağır Ceza Mahkemesi, Adana Ağır Ceza Mahkemesi ve Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde başkanlık görevlerinde bulundu.
Hem Adana'da hem de Mersin'de darbe yargılamalarını yürüterek karara bağladı. Yargıtay ve İstinaf mahkemelerinde emsal olarak değerlendirilen kararlar verdi. 2019'da da Adana Bölge Adliye Mahkemesi, 12. Ceza Dairesi Başkanı olarak görev aldı.
15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında, sadece terör suçlarının yargılanması için kurulan Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak atandı.
12 Ekim 2022 tarihinde Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından Yargıtay üyeliğine seçildi. Bu görev kapsamında Yargıtay 10. Ceza Dairesi Üyesi olarak hizmet verdi.
6 Mayıs 2026 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerde 169 oy alarak Yargıtay kontenjanından Yüksek Seçim Kurulu üyeliğine seçildi.