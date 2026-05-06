Gölcük Tabiat Parkı yolunda duyarsızlık... "Çöp atmayın" tabelasının dibini çöplüğe çevirdiler
Bolu’nun doğa turizmi merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı güzergahında çevre kirliliğini önlemek amacıyla dikilen uyarı tabelası, duyarsızlığın kurbanı oldu. Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yerleştirilen “Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım” yazılı levhanın altı, piknikçilerin bıraktığı plastik ve evsel atıklarla doldu.
Bolu'da doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı yolunda çevre şuuru oluşturmak amacıyla dikilen uyarı tabelasının tam altı, duyarsız kişilerce çöplüğe dönüştürüldü.
Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı yolu üzerinde kirliliğin önüne geçilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce yol kenarına "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" yazılı tabela yerleştirildi.
Alınan tedbire rağmen bölgeden geçen bazı piknikçiler atıklarını doğrudan bu levhanın altına bıraktı. Tabelanın dibinde kısa sürede biriken plastik ve evsel atık yığınları ciddi kirliliğe neden oldu.
Ortaya çıkan bu tablo, güzergahı kullanan diğer vatandaşların tepkisini topladı.