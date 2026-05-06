Gölcük Tabiat Parkı yolunda duyarsızlık... "Çöp atmayın" tabelasının dibini çöplüğe çevirdiler

Tabelanın dibinde biriken plastik ve evsel atıklar ciddi kirliliğe neden oldu.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan tabiat parkı yolu üzerinde kirliliğin önüne geçilmesi hedeflendi. Bu kapsamda Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce yol kenarına "Doğayı koruyalım, yol kenarlarına çöp atmayalım" yazılı tabela yerleştirildi.

Bolu’nun doğa turizmi merkezlerinden Gölcük Tabiat Parkı güzergahında çevre kirliliğini önlemek amacıyla dikilen uyarı tabelası, duyarsızlığın kurbanı oldu. (Fotoğraflar: İHA)

Alınan tedbire rağmen bölgeden geçen bazı piknikçiler atıklarını doğrudan bu levhanın altına bıraktı. Tabelanın dibinde kısa sürede biriken plastik ve evsel atık yığınları ciddi kirliliğe neden oldu.