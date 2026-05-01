Kocaman bir mayın tarlası: İçişleri Bakanlığın'dan Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi raporu

Sosyal medya çocuklar için büyük bir mayın tarlası... İçişleri Bakanlığı’nın son raporu, ekran karşısındaki çocukların siber zorbalıktan radikalleşmeye kadar devasa bir risk havuzunda yüzdüğünü gözler önüne serdi. Bakanlık, şiddeti öven dijital alt kültürlerin artık bir "iç güvenlik tehdidi" haline geldiğini vurgulayarak "Mesele sadece yasak değil, topyekûn bir dijital savunma hattı kurmaktır" uyarısında bulundu.

Türkiye'de son dönemde artış gösteren siber zorbalık vakaları ve dijital platformlardaki denetim boşlukları, "sosyal medyanın çocuk gelişimi üzerindeki etkisi" tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Uzmanlar, çocukların kontrolsüz bir şekilde maruz kaldığı içeriklerin sadece psikolojik bir risk değil, aynı zamanda toplumsal bir güvenlik meselesi haline geldiği konusunda hemfikir olurken İçişleri Bakanlığı çarpıcı bir rapor yayınladı.

İÇİŞLERİ'NDEN SOSYAL MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİ RAPORU

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" raporunda, bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesinin iç güvenlik açısından risk teşkil edebileceği belirtilerek, çocukların korunması için bütüncül bir yaklaşım benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından "Sosyal Medyanın Çocuklar Üzerindeki Etkisi" başlıklı rapor hazırlandı.

KONTROLSÜZ KULLANIM OLUMSUZ ETKİLİYOR

Raporda, sosyal medyanın çocukların sosyalleşme araçlarından biri haline geldiği belirtilerek, dijital ortamların kontrolsüz kullanımının çocukların psikolojik, sosyal ve bilişsel gelişimleri üzerinde olumsuz etkiler oluşturabildiği kaydedildi.

Sosyal medya kullanımının yaygınlaşmasının, çocukların yüz yüze iletişim becerilerinde zayıflama, dikkat dağınıklığı ve sosyal izolasyon gibi sonuçlar doğurabildiği ifade edildi.

Raporda çocuklar açısından sıralanan riskler şu şekilde:

  • Dijital bağımlılık
  • Siber zorbalık
  • Çevrim içi taciz
  • Dezenformasyon
  • Radikalleşme
  • Mahremiyet ihlalleri
  • Kimlik hırsızlığı

Özellikle son dönemde bazı dijital alt kültürlerin şiddeti meşrulaştıran içerikler üretmesine dikkat çekilen raporda, bu durumun çocuklar üzerinde olumsuz etkiler oluşturduğu ve iç güvenlik açısından da risk teşkil edebileceği vurgulandı.

"POLİTİKALAR BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA ELE ALINMALI"

Raporda, Türkiye'de çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik çerçevenin 5651 sayılı Kanun ile belirlendiği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) sunulan Güvenli İnternet Hizmeti'nin koruyucu bir mekanizma olarak uygulandığı hatırlatıldı.

Öte yandan raporda, çocukların korunmasına yönelik politikaların yalnızca yasaklayıcı tedbirlerle sınırlı kalmaması gerektiği belirtildi.

Söz konusu politikaların eğitim, ebeveyn denetimi, platform sorumluluğu ve hukuki düzenlemeleri birlikte içeren bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasının daha etkili olacağı değerlendirmesinde bulunuldu.

