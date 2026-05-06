Emniyet güçleri olay yeriyle ilgili inceleme başlatırken soruşturma devam ediyor.

Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Alanya ilçesinde, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, kendi ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.

Alanya'da iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.