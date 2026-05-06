Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Alanya'da ofisinde yaralı bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu. Silah sesi ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler tarafından bulunan Çavuşoğlu hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ve yoğun bakıma alındı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Alanya'da ofisinde yaralı bulundu
  • Antalya'da iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.
  • Aydın Çavuşoğlu, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi.
  • Yaralanan Çavuşoğlu ameliyat edildi ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
  • Antalya Valisi Hulusi Şahin, yaralanan Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.
  • Emniyet güçleri olay yeriyle ilgili inceleme başlatırken soruşturma devam ediyor.

Alanya ilçesinde, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun 52 yaşındaki kardeşi olan iş insanı Aydın Çavuşoğlu, kendi ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.

Hastaneye kaldırılan Çavuşoğlu, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Çavuşoğlu'nu hastanede ziyaret etti.

Alanya'da iş insanı Aydın Çavuşoğlu, akaryakıt istasyonundaki ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.(haberde yer alan fotoğraf AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kardeşi, iş insanı Aydın Çavuşoğlu'nun kendisine ait akaryakıt istasyonundaki ofisten dün akşam saatlerinde silah sesi geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi Aydın Çavuşoğlu yoğun bakımda: Silahla vuruldu!

Ekipler, Çavuşoğlu'nu yaralı halde buldu. Çavuşoğlu, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, Aydın Çavuşoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Emniyet güçleri olayın meydana geldiği ofis ve akaryakıt istasyonunda inceleme yaptı.

İş insanı Aydın Çavuşoğlu (fotoğrafta), ofisinde silahla yaralanmış halde bulundu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayın ardından Antalya Valisi Hulusi Şahin de hastaneye giderek, Çavuşoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı. Eski Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise yurt dışında olduğu, haber verildiği ve kente döneceği ifade edildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

