Muğla'da sülale devri: İK Başkanı Alkan 15 akrabasını belediyeye doldurdu | Görevden alındı ama şirkette kaldı

CHP yönetimindeki Muğla Büyükşehir Belediyesinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan’ın amca, yeğen, kuzen ve gelinlerden oluşan 15 kişilik sülalesini belediye kadrolarına kattığı belirlendi. Gelen tepkiler üzerine Zeliha Alkan, CHP’li Başkan Ahmet Aras tarafından İK daire başkanlığı görevinden el çektirildi. Fakat Alkan’ın belediye iştiraki MUBEP’in başkanlık koltuğunda yer almaya devam edeceği öğrenildi. Alkan’ın belediyede 3 makamda birden yetkili olduğu iddiaları daha önce gündeme gelmişti.

Muğla'da sülale devri: İK Başkanı Alkan 15 akrabasını belediyeye doldurdu | Görevden alındı ama şirkette kaldı
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan, amca, yeğen, kuzen, gelin ve torunlardan oluşan 15 akrabasını belediyenin çeşitli dairelerinde işe yerleştirdi.
  • Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, iddiaların ortaya çıkmasının ardından Zeliha Alkan'ı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı görevinden aldı ancak Alkan belediye iştiraki MUBEP'teki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürüyor.
  • Alkan'ın akrabaları itfaiye, emlak, tarımsal hizmetler, mali hizmetler, kadın aile hizmetleri, destek hizmetleri, su kanalizasyon ve ulaşım dairelerinde memur ve şube müdürü olarak görevlendirildi.
  • Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de bürokratların birden fazla belediye şirketinde görevlendirilmesi iddiasıyla gündeme gelmişti.
  • Zeliha Alkan'ın kendisi de MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan Kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği olmak üzere üç görevde bulunuyordu.

Akraba kayırmacılığıyla kamuoyunun tepkisini çeken CHP yönetimindeki belediyelerde liyakat tartışmalarını alevlendirecek yeni vaka Muğla'dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan, kurum içindeki konumunu kullanarak kendi sülalesini belediyenin çeşitli kademelerinde istihdam etti.

SÜLALE DEVRİ

İK Daire Başkanı Zeliha Alkan'ın amca, yeğen, kuzen, gelin ve torunlardan oluşan tam 15 akrabasını belediye bünyesinde işe yerleştirdiği belirlendi.

Alkan'ın yakın akrabalarının, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye, emlak, tarımsal hizmetler, mali hizmetler, kadın aile hizmetleri, destek hizmetleri, su kanalizasyon ile ulaşım dairelerine yerleştirildiği saptandı.

DOSTLAR GÖREVDEN ALMADA GÖRSÜN

Skandalın patlak vermesiyle görevden CHP'li belediyede göstermelik bir adım atıldı.

"Akraba kadrolaşması" iddialarının ayyuka çıkmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras harekete geçerek Zeliha Alkan'ı İK Daire Başkanlığı görevinden aldı.

İK'dan el çektirme işlemine rağmen Alkan'ın belediye iştiraki MUBEP bünyesindeki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü öğrenildi.

AMCAOĞLU DA YERLEŞTİ YEĞENİNİN KOCASI DA

Zeliha Alkan'ın yetkisini kullanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldığı akrabaları ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:

  • Dayısının torunu Nevzat Avcı, İtfaiye Dairesi Başkanlığında Memur
  • Eşinin akrabası Ramazan Sarıoğlu, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü
  • Amcasının oğlu Yiğit Haney, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Yeğeni Ali Haney, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Yeğeni Halit Berkay Haney, İştirak şirketi Emek Personel Şirketinde Personel
  • Halasının kızı Yasemin Varlı, Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Memur
  • Dayısının torunu Ceyda İnce Avcı, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Dayısının gelini Aysun Avcı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Yeğeni Fırat Avcı, Su Kanalizasyon İdaresinde Şirket Personeli
  • Yeğeninin eşi Murat Taşdemir, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü
  • Teyzesinin oğlu Mehmet Yaman, Ulaşım Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Yeğeni Defne Yaman, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığında Şirket Personeli
  • Dayısının gelini Ayfer Öztürk, MUSKİ Personeli

HER MÜDÜRE BİRDEN FAZLA BALLI MAKAM

Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de bürokratların birden fazla belediye şirketinde görevlendirilmesi iddiasıyla gündeme gelmişti.

Akraba kayırmacılığına adı karışan Zeliha Alkan'ın da üç koltuğa birden oturduğu CHP'li belediyede dağıtılan ballı makamlar şöyle listelenmişti:

  • Emin Madran: İmar Şehircilik Daire Başkanı, Nazım İmar Planı Şube Müdür Vekili ve Genel Sekreter Yardımcılığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Emek Personel Ltd. Şti. (MUBEP) Müdürler Kurulu Başkanı.
  • Raşit Çöl: İtfaiye Şube Müdürü, İtfaiye Daire Başkan Vekili.
  • Ayhan Yıldız: Emlak ve İstimlak Dairesi Başkan Vekili, Emlak Yönetim Şube Müdür Vekili ve Kamulaştırma Şube Müdür Vekili.
  • Deniz Yaşar: Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili, Etüt Proje Şube Müdür Vekili ve Yapım İşleri İhale Şube Müdürü.
  • Erkan Akyol: Yol Yapımı Bakım Şube Müdür Vekili ve Altyapı Koordinasyon Şube Müdürü.
  • Doğuş Oktay Delibalta: Bilgi İşlem Dairesi Başkanı ve Gelirler Şube Müdür Vekili.
  • Murat Önür: Mezarlıklar Şube Müdür Vekili ve Sosyal Hizmetler Şube Müdür Vekili
  • Önder Yıldız: İhale ve Satın Alma Şube Müdür Vekili ve Taşınır Mallar ve Ambarlar Şube Müdürü.
  • Buket Kalem: Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkan Vekili ve Tarım Hayvancılık Araştırma Destekleme ve Eğitim Şube Müdürü
  • Yavuz Yılmaz: Turizm Şube Müdür Vekili Konservatuar Şube Müdür vekili
  • Zeliha Alkan: MUBEP Müdürü, İnsan Kaynakları Şube Müdürü ve İnsan kaynakları Eğitim Daire Başkan Vekilliği.
