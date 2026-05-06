Akraba kayırmacılığıyla kamuoyunun tepkisini çeken CHP yönetimindeki belediyelerde liyakat tartışmalarını alevlendirecek yeni vaka Muğla'dan geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Zeliha Alkan, kurum içindeki konumunu kullanarak kendi sülalesini belediyenin çeşitli kademelerinde istihdam etti.
SÜLALE DEVRİ
İK Daire Başkanı Zeliha Alkan'ın amca, yeğen, kuzen, gelin ve torunlardan oluşan tam 15 akrabasını belediye bünyesinde işe yerleştirdiği belirlendi.
Alkan'ın yakın akrabalarının, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye, emlak, tarımsal hizmetler, mali hizmetler, kadın aile hizmetleri, destek hizmetleri, su kanalizasyon ile ulaşım dairelerine yerleştirildiği saptandı.
DOSTLAR GÖREVDEN ALMADA GÖRSÜN
Skandalın patlak vermesiyle görevden CHP'li belediyede göstermelik bir adım atıldı.
"Akraba kadrolaşması" iddialarının ayyuka çıkmasının ardından Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras harekete geçerek Zeliha Alkan'ı İK Daire Başkanlığı görevinden aldı.
İK'dan el çektirme işlemine rağmen Alkan'ın belediye iştiraki MUBEP bünyesindeki yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürdüğü öğrenildi.
AMCAOĞLU DA YERLEŞTİ YEĞENİNİN KOCASI DA
Zeliha Alkan'ın yetkisini kullanarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nde işe aldığı akrabaları ve görev yerleri şu şekilde sıralandı:
HER MÜDÜRE BİRDEN FAZLA BALLI MAKAM
Muğla Büyükşehir Belediyesi daha önce de bürokratların birden fazla belediye şirketinde görevlendirilmesi iddiasıyla gündeme gelmişti.
Akraba kayırmacılığına adı karışan Zeliha Alkan'ın da üç koltuğa birden oturduğu CHP'li belediyede dağıtılan ballı makamlar şöyle listelenmişti: