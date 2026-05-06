Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Psikolog Sena Sivri, çocuklarda ani öfke patlamaları, içe kapanma, uyku ve iştah düzeninde bozulma, ders başarısında düşüş, gizlilik artışı ve kendine zarar verme söylemlerinin mutlaka dikkate alınması gereken 6 belirti olduğunu açıkladı.

Dijital dünyanın kontrolsüz etkisi, sosyal medyada şiddetin normalleşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması ve yoğun akademik baskı çocuklarda ruhsal sorunları besleyen faktörler arasında yer alıyor.

Uzman, çocuklarla her gün kaliteli zaman ayırma, yargılamadan dinleme, duygularına isim verme, sevgiyle sınır koyma ve gerekirse profesyonel destek alma önerilerinde bulundu.

Eskiden sosyal olan bir çocuğun odasına kapanması ve arkadaşlarından uzaklaşması depresif belirtiler, özgüven kaybı ya da okul ortamında yaşanan sorunlarla ilişkili olabilir.

Telefonunu aşırı saklama ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalma gibi davranışlarda dijital ortamda kötü niyetli kişilerle temas, zorbalık ya da manipülasyon riski bulunabileceği belirtildi.

Dijital dünyanın kontrolsüz etkisi, sosyal medyada şiddetin normalleşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması, yoğun akademik baskı, yalnızlık hissi ve duygularını sağlıklı ifade edememe, bu tabloyu besleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Psikolog Sena Sivri, çocuklarda mutlaka dikkate alınması gereken 6 belirtiyi anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor...

1. ANİ ÖFKE PATLAMALARI VE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR



Çocuk daha önce göstermediği şekilde bağırıyor, eşyaları fırlatıyor, kardeşine ya da arkadaşlarına zarar veriyorsa bu durum yalnızca "huysuzluk" olarak değerlendirilmemelidir. Bastırılmış stres, okul baskısı, zorbalık görme ya da duygularını yönetememe bu davranışların altında yatabilir. Özellikle sıklaşan öfke nöbetleri profesyonel değerlendirme gerektirebilir.



2. İÇE KAPANMA VE YALNIZLAŞMA



Eskiden konuşkan ve sosyal olan bir çocuğun odasına kapanması, aileyle vakit geçirmek istememesi, arkadaşlarından uzaklaşması önemli bir sinyal olabilir. Çocuklar mutsuzluklarını çoğu zaman sessizlikle gösterirler. Bu durum depresif belirtiler, özgüven kaybı ya da okul ortamında yaşanan sorunlarla ilişkili olabilir.