Akran zorbalığından dijital tehlikelere: Çocuğunuzu korumak için bu 6 işarete dikkat

Modern dünyada çocukların ruh sağlığı alarm veriyor. Psikolog Sena Sivri dijital şiddet, akademik baskı ve yalnızlık hissinin çocuklarda yarattığı yıkıcı etkileri analiz etti. Çocuklarda profesyonel destek gerektiren 6 temel belirtiyi sıralayan uzman isim ebeveynler için 5 maddelik sağlıklı iletişim rehberini paylaştı. İşte çocuk psikolojisine dair hayati uyarılar.

  • Psikolog Sena Sivri, çocuklarda ani öfke patlamaları, içe kapanma, uyku ve iştah düzeninde bozulma, ders başarısında düşüş, gizlilik artışı ve kendine zarar verme söylemlerinin mutlaka dikkate alınması gereken 6 belirti olduğunu açıkladı.
  • Dijital dünyanın kontrolsüz etkisi, sosyal medyada şiddetin normalleşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması ve yoğun akademik baskı çocuklarda ruhsal sorunları besleyen faktörler arasında yer alıyor.
  • Uzman, çocuklarla her gün kaliteli zaman ayırma, yargılamadan dinleme, duygularına isim verme, sevgiyle sınır koyma ve gerekirse profesyonel destek alma önerilerinde bulundu.
  • Eskiden sosyal olan bir çocuğun odasına kapanması ve arkadaşlarından uzaklaşması depresif belirtiler, özgüven kaybı ya da okul ortamında yaşanan sorunlarla ilişkili olabilir.
  • Telefonunu aşırı saklama ve gece geç saatlere kadar çevrim içi kalma gibi davranışlarda dijital ortamda kötü niyetli kişilerle temas, zorbalık ya da manipülasyon riski bulunabileceği belirtildi.

Dijital dünyanın kontrolsüz etkisi, sosyal medyada şiddetin normalleşmesi, aile içi iletişimin zayıflaması, yoğun akademik baskı, yalnızlık hissi ve duygularını sağlıklı ifade edememe, bu tabloyu besleyen önemli faktörler arasında yer alıyor. Psikolog Sena Sivri, çocuklarda mutlaka dikkate alınması gereken 6 belirtiyi anlatıyor. Önemli uyarılar ve önerilerde bulunuyor...

Çocuklarda ani öfke patlamaları, duygusal yükün sessiz işareti olabilir. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

1. ANİ ÖFKE PATLAMALARI VE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR

Çocuk daha önce göstermediği şekilde bağırıyor, eşyaları fırlatıyor, kardeşine ya da arkadaşlarına zarar veriyorsa bu durum yalnızca "huysuzluk" olarak değerlendirilmemelidir. Bastırılmış stres, okul baskısı, zorbalık görme ya da duygularını yönetememe bu davranışların altında yatabilir. Özellikle sıklaşan öfke nöbetleri profesyonel değerlendirme gerektirebilir.

2. İÇE KAPANMA VE YALNIZLAŞMA

Eskiden konuşkan ve sosyal olan bir çocuğun odasına kapanması, aileyle vakit geçirmek istememesi, arkadaşlarından uzaklaşması önemli bir sinyal olabilir. Çocuklar mutsuzluklarını çoğu zaman sessizlikle gösterirler. Bu durum depresif belirtiler, özgüven kaybı ya da okul ortamında yaşanan sorunlarla ilişkili olabilir.

İçe kapanma ve yalnızlaşma, ailelerin dikkatle izlemesi gereken önemli belirtilerden biri.

3. UYKU VE İŞTAH DÜZENİNDE BOZULMA

Gece korkuları, sık uyanma, kabus görme, iştahsızlık ya da aşırı yeme davranışları çocuğun ruhsal yük taşıdığını gösterebilir. Çocuk zihinsel olarak zorlandığında beden de tepki verir. Süreklilik gösteren değişimlerde ailelerin dikkatli olması gerekir.

4. DERS BAŞARISINDA ANI DÜŞÜŞ VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI

Başarılı bir öğrencinin kısa sürede dersten kopması, unutkanlık yaşaması, okula gitmek istememesi ya da öğretmen şikayetlerinin artması yalnızca "isteksizlik" olmayabilir. Kaygı, zorbalık, özgüven sorunları ya da duygusal stres akademik performansı doğrudan etkiler.

Uyku ve iştah düzenindeki değişimler ruhsal zorlanmanın habercisi olabilir.

5 GİZLİLİK, YALAN SÖYLEME VE RİSKLİ DİJİTAL DAVRANIŞLAR

Telefonunu aşırı saklama, sürekli hesap değiştirme, kimlerle görüştüğünü gizleme, gece geç saatlere kadar çevrim içi kalma gibi davranışlar dikkatle izlenmelidir. Özellikle ergenlerde dijital ortamda kötü niyetli kişilerle temas, zorbalık ya da manipülasyon riski bulunabilir. Güven temelli iletişim kurulmalıdır.

Ders başarısındaki ani düşüş yalnızca isteksizlik olarak değerlendirilmemeli.

6. KENDİNE ZARAR VERME SÖYLEMLERİ VEYA UMUTSUZLUK İFADELERİ

"Ben olmasam daha iyi", "Kimse beni anlamıyor", "Yaşamak istemiyorum" gibi cümleler asla küçümsenmemelidir. Bazı çocuklar yardım çağrısını bu şekilde dile getirir. Böyle durumlarda vakit kaybetmeden bir çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanından destek alınmalıdır.

ÇOCUĞUNUZLA SAĞLIKLI İLETİŞİMİN 5 TEMEL KURALI

  • Her gün kısa da olsa kaliteli zaman ayırın. 15 dakikalık kesintisiz ilgi bile çocuk için çok değerlidir.
  • Yargılamadan dinleyin. Hemen öğüt vermek yerine önce ne hissettiğini anlamaya çalışın.
  • Duygularına isim verin. "Kızgın görünüyorsun", "Canın sıkkın galiba" demek çocuğu rahatlatır.
  • Kural koyarken bağ kurmayı unutmayın. Sınırlar sevgiyle anlatıldığında daha etkili olur.
  • Gerekirse profesyonel destek alın. Erken alınan destek, büyüyen sorunları önler.
