Atlantik Okyanusu'nun ortasında seyreden Hollanda bandıralı ekspedisyon gemisi MV Hondius, dünya tıp tarihine geçecek nadir ve korkutucu bir salgınla sarsılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) 2 Mayıs 2026'da resmen duyurduğu hantavirüs vakaları, lüks seyahati bir yaşam mücadelesine dönüştürdü. Bugüne kadar 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide, 2'si kesinleşmiş toplam 7 vaka tespit edildi.

ROTA KABUSA DÖNDÜ Oceanwide Expeditions tarafından işletilen gemi, 1 Nisan 2026'da Arjantin'in Ushuaia limanından demir aldı. Yaklaşık 149 yolcu ve mürettebatla Antarktika ve Güney Atlantik'in uzak adalarını kapsayan rotada her şey yolunda giderken, Nisan ayı ortasında "gizemli" semptomlar baş gösterdi. Grip benzeri şikayetlerle başlayan hastalık, kısa sürede ağır solunum yetmezliğine dönüştü.

ÖLÜM ZİNCİRİ: EŞİNİ KAYBETTİ, KENDİ DE KURTULAMADI

Salgının trajik bilançosu, hantavirüsün yıkıcı etkisini gözler önüne serdi:

11 Nisan: 70 yaşındaki Hollandalı bir erkek yolcu, gemide solunum yetmezliği nedeniyle can verdi.

26 Nisan: Hayatını kaybeden yolcunun 69 yaşındaki eşi, gemiden ayrılıp Güney Afrika'ya gittiği sırada havalimanında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan kadının hantavirüs testi pozitif çıktı ancak kurtarılamadı.

2 Mayıs: Alman uyruklu bir kadın yolcu, hızla ilerleyen belirtiler sonrası yaşamını yitirdi.

Kritik Durum: Bir İngiliz yolcu, Güney Afrika'da yoğun bakımda yaşam savaşı verirken gemideki diğer şüpheli vakalar izole edildi.

LİMANLAR KAPILARI KAPATTI, İSPANYA DEVREYE GİRDİ

Hastalık haberinin yayılması üzerine Yeşil Burun Adaları (Cape Verde) yönetimi, geminin Praia limanına yanaşmasına ve hasta tahliyesine izin vermedi. Günlerdir okyanus ortasında demirli bekleyen gemi için İspanya hükümeti "insani koridor" açtı. MV Hondius, kapsamlı dezenfeksiyon, tıbbi tarama ve karantina işlemleri için Kanarya Adaları'na yönlendirildi.

KARNARYA ADALARI KARŞI ÇIKIYOR

Kanarya Adaları hükümeti, İspanya hükümetinin hantavirüsü tespit edilen yolcu gemisinin adaya yanaşmasına izin vermesine karşı çıktı.

KAYNAK ARJANTİN Mİ, GEMİ Mİ?

Hantavirüs normal şartlarda kemirgenlerin idrar, dışkı veya tükürüğüyle bulaşan tozların solunmasıyla insana geçiyor. Uzmanlar, ilk bulaşmanın Arjantin'de mi yoksa gemideki olası bir fare varlığından mı kaynaklandığını araştırıyor.

DSÖ DEVREDE: ŞİMDİLİK DÜŞÜK RİSKLİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Atlas Okyanusu'nun güneyindeki Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde patlak veren vakaların ardından gündem olan hantavirüsü, küresel nüfus için "düşük riskli" olarak değerlendirirken, yakından takibe aldığı virüsün genom dizileme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

HANTA VİRÜS NEDİR, NASIL BULAŞIYOR? Hantavirüsler, kemirgenler tarafından taşınan ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabilen bir virüs grubu olarak biliniyor. Kemirgenleri enfekte eden hantavirüsler, nadiren insanlara bulaşan zoonotik virüsler olarak da öne çıkıyor.

İnsanlar genellikle enfekte kemirgenlerle veya onların idrarı, dışkısı ya da tükürüğüyle temas yoluyla enfekte oluyor. Enfeksiyon, daha az yaygın olmakla birlikte kemirgen ısırıkları yoluyla da yaşanabiliyor.

Virüsün insanlarda belirtileri genellikle maruz kalmadan 1 ila 6 hafta sonra başlarken, bunlar, tipik olarak ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, karın ağrısı, mide bulantısı veya kusma gibi gastrointestinal semptomları içeriyor.

Hantavirüs enfeksiyonunun erken teşhisi zor olduğu bilinirken, erken belirtilerin grip, Kovid-19, dang humması veya sepsis gibi diğer ateşli veya solunum yolu hastalıklarında da sıkça görüldüğü belirtiliyor.

HANTAVİRÜS, ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLARA VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİYOR

Hantavirüs enfeksiyonu, ciddi hastalıklara, çeşitli rahatsızlıklara ve ölüme de neden olabiliyor.

Amerika kıtasında hantavirüsler, vaka ölüm oranı yüzde 50'ye varan ve ciddi bir solunum yolu hastalığı olan hantavirüs kardiyopulmoner sendromuna (HCPS) neden olabilirken, Güney Amerika'da görülen ve temas yoluyla insandan insana bulaşmasının sınırlı olduğu belgelenen Andes virüsü, bir hantavirüs türü olarak biliniyor.

Avrupa ve Asya'da ise hantavirüsler, böbrek sendromlu hemorajik ateşe (HFRS) neden olabiliyor.

HANTAVİRÜS VAKALARI NADİR GÖRÜLÜYOR

Hantavirüs enfeksiyonları dünya genelinde nispeten nadir olarak görülüyor.

Virüs, Asya ve Avrupa'da yüzde 1-15, Amerika kıtasında ise yüzde 50'ye varan bir ölüm oranıyla ilişkilendiriliyor.

Dünya genelinde her yıl 10 bin ila 100 binden fazla enfeksiyonun meydana geldiği tahmin edilirken, hantavirüsle ilgili en büyük yükün Asya ve Avrupa'da olduğu ifade ediliyor.

Özellikle Çin ve Güney Kore'de olmak üzere Doğu Asya'da her yıl binlerce HFRS vakası tespit ediliyor ancak son yıllarda görülme sıklığının azaldığı kaydediliyor.

HANTAVİRÜSÜN İNSANDAN İNSANA BULAŞTIĞI TAHMİN EDİLİYOR

DSÖ Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, hantavirüslerin kemirgenler tarafından taşındığını ve insanlarda ciddi hastalıklara neden olabileceğini ifade etti.

Kerkhove, eşler ile aynı ortamı paylaşan ve gerçekten yakın temas halinde olanlar arasında hantavirüsün "insandan insana bulaşabileceğine" inandıklarını belirtti.

Gemide başka semptomatik hastanın olmadığını belirten Kerkhove, geminin Kanarya Adaları'na doğru yoluna devam edeceğini ve İspanyol yetkililerle temas halinde olduklarını kaydetti.

DSÖ, hastalığın ilk evrelerinde daha bulaşıcı olduğunu da öngörüyor.

VİRÜSE KARŞI ÖZEL BİR TEDAVİ BULUNMUYOR

DSÖ, virüsün genom dizileme çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi.

Hantavirüs hastalıklarını iyileştiren spesifik bir tedavi olmamakla birlikte, erken dönemde destekleyici tıbbi bakımın, hayatta kalma oranını artırmak için çok önemli olduğu biliniyor.

Hastalıkla ilgili solunum, kalp ve böbrek komplikasyonlarının yakından klinik takibi ve yönetimine odaklanılıyor.

Hantavirüsleri önlemenin, büyük ölçüde insanlar ve enfekte kemirgenler arasındaki teması azaltmaya bağlı olduğu da vurgulanıyor.

Hantavirüs enfeksiyonu için ruhsatlı spesifik bir antiviral tedavi veya aşı da bulunmuyor.

Evleri ve iş yerlerini temiz tutmak, kemirgenlerin binalara girmesine olanak sağlayan açıklıkları kapatmak, kemirgenlerin bulaştığı alanlarda güvenli temizlik yöntemleri kullanmak ve el hijyeni uygulamalarını güçlendirmek de hastalığı önleyici tedbirler arasında yer alıyor.

Salgınlar sırasında, vakaların erken tespiti ve izolasyonu, yakın temaslıların takibi ve standart enfeksiyon önlemleri, yayılımın sınırlandırılması noktasında öne çıkıyor.

DSÖ'NÜN İNCELEMELERİE DEVAM EDİYOR

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yolcu gemisinde 7 hantavirüs vakasının tespit edildiğini ve bu kişilerden 3'ünün öldüğünü açıklamıştı.

Mevcut bilgilere dayanarak, DSÖ'nün bu virüsün küresel nüfus için riski düşük olarak değerlendirdiğini kaydeden Ghebreyesus, DSÖ'nün durumu izlemeye ve güncellemeye devam edeceğini belirtmişti.

DSÖ'nün, gemideki yolcuları ve mürettebatı desteklemek için ilgili ülkeler ve geminin işletmecisiyle birlikte çalıştığını aktaran Ghebreyesus, "Koordineli uluslararası müdahale, derinlemesine soruşturmaları, vaka izolasyonunu ve bakımını, tıbbi tahliyeyi ve laboratuvar incelemelerini içeriyor." ifadelerini kullanmıştı.