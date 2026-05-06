Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.



NE OLMUŞTU?



Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde Kasım 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.