CANLI YAYIN
Geri

Futbolda bahis soruşturması: Murat Özkaya adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi

Son dakika haberi... Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya “ev hapsi”şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Özkaya hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Futbolda bahis soruşturması: Murat Özkaya adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri ile tahliye edildi.
  • Özkaya, hakemlerin bahis sitelerine üyeliği soruşturması kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.
  • Soruşturma kapsamında 6 hakem dahil toplam 8 şüpheli tutuklanmıştı.
  • İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.
  • Operasyon İstanbul merkezli 12 ilde eş zamanlı olarak düzenlenmişti.

Eyüpspor eski başkanı Murat Özkaya "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında 10 Kasım 2025'te tutuklanmıştı.

Murat Özkaya (Haberin fotoğrafları AA ve Takvim Foto Arşiv'e aittir)

OPERASYON

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'nde Kasım 2025'te eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.

Futbola temiz eller operasyonunda 8 tutuklama! Murat Özkaya isim verdi: 500 bin TLye maç satarım diyen kaleci

Ekrem İmamoğlu'ndan şaibeli kurultayda delege müteahhitliği! "KİPTAŞ'la CHP dizaynı" mercek altında: Pendik Arkatlı'da ne dolaplar döndü?
SONRAKİ HABER

Şaibeli delege müteahhitliği!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler