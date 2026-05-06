Bayraktar KIZILELMA (Haberin fotoğrafları AA'ya aittir)



40 KADAR ÜLKEYE BU PLATFORMLAR İHRAÇ EDİLDİ



İmza töreninde konuşan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bugün burada BAYKAR adına tarihi bir anlaşmaya imza atmış olduk. Bayraktar TB2 dünyada kendi kategorisinde en çok ihraç edilen insansız hava aracı sistemi. Dünya piyasasının yüzde 65'i Baykar tarafından karşılanıyor. 40 kadar ülkeye bu platformlar ihraç edildi. Dünyanın ilklerinden olan Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı teknolojisi 2022 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmişti. O zamandan bu yana çok yoğun şekilde uçuş faaliyetleri devam ediyordu. Hedefimiz bu sene içerisinde ülkemizin hizmetine sunmaktı. Bugün bu anlaşmanın tarihi önemi şu. KIZILELMA için ilk defa bir ihracat anlaşmasına imza atmış olduk. Bundan dolayı gururluyuz" ifadelerini kullandı.





ENDONEZYA İLE AKINCI VE TB2 KONTRATLARINI İMZALANMIŞTI



Anlaşma kapsamında 12 adet Bayraktar KIZILELMA'nın 2028 yılından itibaren Endonezya'ya teslim edileceğini söyleyen Haluk Bayraktar, "Bu anlaşmada opsiyonel olarak 4 filo uçak da yer almakta. Sadece uçak tedariği değil yerel olarak da uçakların bakımına yönelik bakım merkezinin kurulması da bu anlaşmanın kapsamı içerisinde. Geçtiğimiz yıl Endonezya ile Akıncı ve TB2 kontratlarını imzalamıştım. Bu da 3'üncü tip ürün oluyor oraya gönderdiğimiz. Ben bu vesileyle anlaşmanın ülkelerimiz adına hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.