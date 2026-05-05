Dünya genelinde her yıl yaklaşık 150 bin vaka rapor ediliyor ve vakaların yarıdan fazlası Çin'de kayda geçiyor.

Hantavirüs enfeksiyonuna karşı spesifik bir tedavi bulunmuyor ve hastalar oksijen tedavisi, mekanik ventilasyon ve diyaliz gibi destekleyici yöntemlerle tedavi ediliyor.

Virüs Hantavirüs Pulmoner Sendromu ve Kanamalı Ateşle Seyreden Renal Sendrom olmak üzere iki ağır hastalık tablosuna yol açıyor ve ölüm oranı yüzde 38 seviyesinde.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na giden MV Hondius adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını açıkladı. Olayda üç kişi yaşamını yitirirken, bir vaka laboratuvar testleriyle doğrulandı. Beş kişinin ise şüpheli vaka olarak takibi sürüyor.

HANTAVİRÜS NEDİR NASIL BULAŞIR?

Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla taşınan ve insanlara genellikle dolaylı temasla geçen bir virüs grubunu ifade ediyor. En yaygın bulaş yolu, enfekte kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyasının kuruyarak havaya karışması ve solunması.

Daha nadir durumlarda ise kemirgen ısırıkları ya da tırmalamalarıyla bulaş görülebiliyor. Virüsün insandan insana bulaşma ihtimali ise oldukça düşük kabul ediliyor.