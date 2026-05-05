Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Arjantin'den Yeşil Burun Adaları'na giden MV Hondius adlı yolcu gemisinde şüpheli bir hantavirüs salgını yaşandığını açıkladı. Olayda üç kişi yaşamını yitirirken, bir vaka laboratuvar testleriyle doğrulandı. Beş kişinin ise şüpheli vaka olarak takibi sürüyor.
İlk bulgular, salgının gemi içinde sınırlı bir yayılım gösterebileceğine işaret ederken, yetkililer sürecin yakından izlendiğini belirtiyor. İncelemeler, virüsün kaynağı ve bulaş zincirinin netleştirilmesine odaklanmış durumda.
HANTAVİRÜS NEDİR NASIL BULAŞIR?
Hantavirüs, kemirgenler aracılığıyla taşınan ve insanlara genellikle dolaylı temasla geçen bir virüs grubunu ifade ediyor. En yaygın bulaş yolu, enfekte kemirgenlerin dışkı, idrar veya salyasının kuruyarak havaya karışması ve solunması.
Daha nadir durumlarda ise kemirgen ısırıkları ya da tırmalamalarıyla bulaş görülebiliyor. Virüsün insandan insana bulaşma ihtimali ise oldukça düşük kabul ediliyor.
İKİ AĞIR KLİNİK TABLOYA YOL AÇIYOR
Uzmanlara göre hantavirüs enfeksiyonları, insanlarda iki farklı ve ağır hastalık tablosuna neden olabiliyor:
Hantavirüs Pulmoner Sendromu (HPS): Yorgunluk, ateş ve kas ağrısıyla başlayan süreç, kısa sürede solunum yetmezliğine ilerleyebiliyor. Ölüm oranı yaklaşık yüzde 38 seviyesinde.
Kanamalı Ateşle Seyreden Renal Sendrom (HFRS): Böbrekleri hedef alan bu tabloda düşük tansiyon, iç kanama ve akut böbrek yetmezliği görülebiliyor.
KÜRESEL VERİLER NE SÖYLÜYOR?
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 150 bin HFRS vakası rapor ediliyor. Vakaların yarıdan fazlası Çin'de kayda geçerken, hastalık farklı kıtalarda da görülmeye devam ediyor.
ABD'de ise 1993 ile 2023 yılları arasında toplam 890 vaka bildirildi. "Seoul" olarak adlandırılan hantavirüs türü, kahverengi sıçanlar aracılığıyla küresel ölçekte yayılım gösteriyor.
Şubat 2025'te, oyuncu Gene Hackman'ın eşi Betsy Arakawa'nın da evindeki kemirgen temasına bağlı olarak HPS nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
TEDAVİSİ YOK: DESTEKLEYİCİ MÜDAHALE UYGULANIYOR
Hantavirüs enfeksiyonuna karşı geliştirilmiş spesifik bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Tedavi süreci, hastanın durumuna göre destekleyici uygulamalarla yürütülüyor.
Bu kapsamda en sık başvurulan yöntemler şunlar:
Erken teşhis ve yoğun bakım desteği, hayatta kalma oranını doğrudan etkileyen en kritik faktörler arasında yer alıyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR
Uzmanlar, hantavirüsten korunmanın en etkili yolunun kemirgenlerle teması en aza indirmek olduğunu vurguluyor. Özellikle kapalı alanlarda alınacak basit önlemler riski önemli ölçüde düşürüyor.
Öne çıkan uyarılar şöyle:
SALGININ KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR
MV Hondius gemisindeki vakaların kaynağına ilişkin çalışmalar sürüyor. Yetkililer, hem yolcuların hem de mürettebatın sağlık durumunu yakından izlerken, yeni vaka ihtimaline karşı önlemler artırılmış durumda.
Salgının kontrol altına alınıp alınmadığına dair net tablo ise devam eden laboratuvar sonuçlarının ardından ortaya çıkacak.