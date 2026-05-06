Atlas Okyanusu'nun güneyinde Arjantin'den Cabo Verde'ye doğru ilerleyen MV Hondius isimli yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. 23 ülkeden 150'den fazla yolcunun bulunduğu gemide üç kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, çok sayıda yolcunun da hastalık belirtileri gösterdiği bildirildi. Yetkililer, olayın ardından gemiyle ilgili kapsamlı inceleme başlatıldığını duyurdu.
KEMİRGENLER TARAFINDAN TAŞINIYOR
Dünya Sağlık Örgütü Salgın ve Pandemi Hastalıklarını Önleme Birimi Direktörü Maria Van Kerkhove, hantavirüsün genellikle kemirgenler tarafından taşındığını ve nadir de olsa insandan insana bulaşabileceğini belirtti. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda hijyen eksikliğinin virüsün yayılmasını hızlandırabileceğine dikkat çekiyor. İspanya ise geminin tamamen dezenfekte edileceğini ve yolcular için detaylı risk analizi yapılacağını açıkladı.
BELGESEL ÇEKİMİ İÇİN YOLA ÇIKTI
Olayın en dikkat çeken yönlerinden biri ise milyonlarca takipçisi bulunan YouTuber Ruhi Çenet'in de aynı gemide bulunması oldu. Belgesel çekimi için bu yolculuğa çıktığını belirten Çenet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşadıklarını kamuoyuyla paylaştı. Çenet'in açıklamaları, olayın ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.
DÜNYANIN ULAŞILMASI EN ZOR NOKTASI
Ünlü içerik üreticisi yolculuğunun başında, "Dünyanın ulaşılması en zor noktasına belgesel çekmeye gidiyorum. Sizce nereye?" notuyla dikkat çekmişti. Daha sonra Tristan da Cunha'ya ulaştıklarını ve çekimleri tamamladıklarını belirten Çenet, yaşadıklarını bir bir anlattı.
24'ÜNCÜ GÜNDE GEMİDEN İNDİ
Ruhi Çenet yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:
"Yaklaşık 1 ay süren gemi yolculuğumuzda aramızdan bir yolcu hayatını kaybedince bunun okyanus koşulları yüzünden olduğunu düşünmüştüm. Ancak durum zannettiğimizden çok daha kötüymüş. Ben 24'üncü günde gemiden indim ancak gemi son varış noktasına doğru 11 gün daha devam etti.
Gemiden inmemden bir gün sonra ölen kişinin karısı da vefat etti. Onun ardından üçüncü kişi de ölünce gemide tedavisi olmayan ve kemirgenlerden bulaşan hantavirüsü olduğu belirlendi. İlk ölen yolcu aslında bundan hayatını kaybetmiş.
"ÇOK UCUZ KURTULDUM"
Geminin tek doktoru da bu hastalıktan dolayı yaşam mücadelesi veriyor. Çok ucuz kurtuldum, gerekli kan testlerini yaptırdım. İlk vakanın ardından gerekli önlemler alınmadı, herkes iç içe olmaya devam etti. Yemekler toplu yendi, toplu aktiviteler yapıldı."
Sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Çenet, takipçilerine "Beni merak edip soranlara teşekkürler, çok ucuz kurtuldum ama aklım hala orada. Gerekli kan testlerini yaptırdım" mesajını iletti. Paylaşımın ardından sosyal medyada birçok destek mesajı paylaşıldı.
YORUM YAĞMURU
Ruhi Çenet'in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, binlerce kullanıcı ünlü isme destek mesajları gönderdi. "Büyük geçmiş olsun", "Lütfen kendine dikkat et", "Çok geçmiş olsun" ve "Çok üzücü bir tecrübe olmuş" gibi yorumlar dikkat çekti. Takipçiler, yaşanan olayın ciddiyetine vurgu yaparak benzer durumlar için daha fazla önlem alınması gerektiğini dile getirdi.
HANTAVİRÜS NEDİR?
Hantavirüs, genellikle kemirgenler tarafından taşınan ve dışkı, idrar ya da salyalarının havaya karışmasıyla insanlara bulaşabilen bir virüs türü olarak biliniyor. Uzmanlar, özellikle kapalı ve hijyen koşullarının yetersiz olduğu alanlarda bulaş riskinin arttığını belirtiyor. Mikrobiyolog Siouxsie Wiles ise virüsün bazı durumlarda yiyecekler aracılığıyla da bulaşmış olabileceğine dikkat çekiyor.
İKİ CİDDİ HASTALIK
Hantavirüs, insan vücudunda iki farklı ciddi hastalığa neden olabiliyor. Bunlardan ilki Hantavirüs Akciğer Sendromu (HPS) olarak biliniyor ve genellikle yorgunluk, ateş ve kas ağrılarıyla başlayarak ilerleyen süreçte solunum problemlerine yol açıyor. Bu tabloda hastaların yaklaşık %38'inin hayatını kaybettiği belirtilirken, ikinci tür olan Kanamalı Ateşli Böbrek Sendromu (HFRS) ise iç kanama ve akut böbrek yetmezliği gibi daha ağır sonuçlara neden olabiliyor.
BELİRTİLER NELER?
Virüs, çoğunlukla kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının bulunduğu havanın solunmasıyla bulaşıyor, bazı durumlarda ise ısırık ya da temas yoluyla geçebiliyor. İlk belirtiler arasında ateş, yorgunluk ve kas ağrısı yer alırken, hastalık ilerledikçe solunum yetmezliği, iç kanama ve böbrek yetmezliği gibi ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Uzmanlar, bu belirtilerin görülmesi durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini vurguluyor.
RUHİ ÇENET KİMDİR?
Ruhi Çenet, 20 Ekim 1990'da Aydın'da doğdu, çocukluk yıllarını Manisa ve Bandırma'da geçirdi. Üniversite eğitimini Hindistan'da tamamladıktan sonra 2011'de Türkiye'ye döndü ve 2012'de açtığı YouTube kanalıyla içerik üretmeye başladı. 2019 yılında Cansu Gizem Çenet ile evlenen Çenet'in Sümeyra adında, kendisi gibi içerik üreten bir kardeşi bulunuyor.
KARİYERİNDE EN DİKKAT ÇEKEN PROJELER
Çenet, bilgilendirici ve keşif odaklı belgeselleriyle geniş bir kitleye ulaştı. Özellikle "Dünyanın Merkezine Yolculuk" adlı belgeseli, dünyanın en derin mağaralarından biri olan Krubera'ya yapılan keşif sürecini konu alarak büyük ilgi gördü. 188 kişilik ekiple hazırlanan bu proje, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak kariyerinin zirve işlerinden biri oldu.
GÜNDEME GELEN GEMİ OLAYI NEYDİ?
Ruhi Çenet'in bulunduğu yolcu gemisinde ortaya çıkan hantavirüs vakaları, üç kişinin hayatını kaybetmesiyle dünya gündemine taşındı. Çenet'in gemide yaşananları detaylı şekilde anlatması ve "çok ucuz kurtuldum" açıklaması olayın etkisini artırdı. Özellikle ilk vakadan sonra önlem alınmaması ve toplu yaşamın devam etmesi, tartışmaları büyüttü.
