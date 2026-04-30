Antalya’dan Muğla’ya sıçradı: Yolsuzluk operasyonunda tutuklanan isimlere ballı ihale

Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET üzerinden yürütülen ve kamuyu 113 milyon lira zarara uğratan ihale yolsuzluğu operasyonu, komşu il Muğla’ya uzandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan 14 isim arasında yer alan organizasyon firması sahiplerinin, CHP’li Muğla Büyükşehir Belediyesi’nden de kısa sürede milyonluk ballı ihaleler topladığı ortaya çıktı. "Deprem çalıştayı"ndan "bayrak alımı"na kadar geniş bir yelpazede peş peşe iş alan şüphelilerin, sadece Muğla’daki birkaç kalem iş için toplamda 22 milyon lirayı aşan sözleşmelere imza atması "tanıdık ihale" trafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

ANSET'TE 113 MİLYONLUK KAMU ZARARI
30 Nisan'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'teki ihalelerde usulsüzlük yapıldığı ve kamunun 113.426.440,41 TL zarara uğratıldığı tespitiyle 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Anltaya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik operasyonda 14 isim tutuklandı

14 İSİM TUTUKLANDI

Aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, operasyon sonucunda 29 şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14'ü tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol şartı getirilirken 11 kişi serbest bırakıldı.

Antalya ANSET operasyonu tutukluları (tam isimler ve bilinen sıfatları):

İsimGörev
Aydil Nalan BorakANSET İdari ve Mali İşler Müdürü
Vahdet NarinANSET Müdürü / Yönetim Kurulu Başkanı
İsmail OskayKent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı
Alper Aslan
Göktuğ Kımışır
Hüseyin Kotan
İlknur Özdemir
Mehmet Okan Kayaİş insanı
Abdulkadir Küçükyılmazİş insanı
Levent Şapçılarİş insanı
İsa Kotanİş insanı
Aziz Sırnaçİş insanı
Cevdet Mutluİş insanı
Hatice Varlıİş insanı

TUTUKLANAN 2 İSMİN MUĞLA'DAKİ İŞLERİ

Tutuklananlar arasında Muğla merkezli iş insanları C.M. ve H.V. de yer alıyordu. Tutuklanan 2 ismin, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de peş peşe işler aldığı ortaya çıktı.

10 MİLYONLUK ÇALIŞTAY
Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre prodüksiyon, menajerlik ve organizasyon sektöründe faaliyet yürüten ve ANSET soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli C.M.'nin, özellikle Kasım 2024-Nisan 2025 tarihlerinde Belediyeden 8 ayrı iş alması dikkat çekti.

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Bu etkinliklerin arasında yer alan "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" organizasyon işinin yaklaşık 10 milyon liralık sözleşme bedeliyle C.M. tarafından üstlenildiği görüldü. C.M.'nin ayrıca Belediyeden "Çin heyetinin Muğla Ziyareti Organizasyonu", "Turizm Haftası Gala Yemeği Organizasyonu" ve "Türk Bayrağı Alım İşi" gibi çeşitli işleri de aldığı belirtildi.

3 İŞE 12,8 MİLYON LİRA

Yine organizasyon sektöründe faaliyet yürüten ve ANSET soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli H.V'nin de Muğla Büyükşehir Belediyesinden peş peşe işler alması dikkatlerden kaçmadı.

H.V'ye ait organizasyon şirketinin, 2025 yılı mart-temmuz döneminde 3 farklı iş için toplam 12,8 milyon liralık sözleşme bedeliyle Belediyeye hizmet sağladığı kayıtlarda yer aldı. "2025 Rusya Moskova MITT Fuarı Organizasyon Hizmeti Alım İşi" için sözleşme bedeli yaklaşık 9 milyon lira olurken, "2025 Çin ITB Şangay Fuarı Organizasyonu Hizmet Alım İşi" için sözleşme bedeli de 3,4 milyon lira olarak dikkati çekti.

