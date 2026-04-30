Antalya'daki ANSET operasyonu kapsamında tutuklanan 2 ismin, eş zamanlı olarak CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de kısa sürede 22 milyon lirayı aşan organizasyon ihaleleri aldığı belirlendi.

Aralarında görevden uzaklaştırılan tutuklu Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'in de bulunduğu 34 şüpheli hakkında işlem başlatılırken, operasyon sonucunda 29 şahıs gözaltına alındı ve çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14'ü tutuklandı, 2 kişiye adli kontrol şartı getirilirken 11 kişi serbest bırakıldı.

Antalya ANSET operasyonu tutukluları (tam isimler ve bilinen sıfatları):

İsim Görev Aydil Nalan Borak ANSET İdari ve Mali İşler Müdürü Vahdet Narin ANSET Müdürü / Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Oskay Kent Tarihi, Tanıtımı ve Turizm Dairesi Başkanı Alper Aslan Göktuğ Kımışır Hüseyin Kotan İlknur Özdemir Mehmet Okan Kaya İş insanı Abdulkadir Küçükyılmaz İş insanı Levent Şapçılar İş insanı İsa Kotan İş insanı Aziz Sırnaç İş insanı Cevdet Mutlu İş insanı Hatice Varlı İş insanı

TUTUKLANAN 2 İSMİN MUĞLA'DAKİ İŞLERİ

Tutuklananlar arasında Muğla merkezli iş insanları C.M. ve H.V. de yer alıyordu. Tutuklanan 2 ismin, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden de peş peşe işler aldığı ortaya çıktı.

10 MİLYONLUK ÇALIŞTAY

Sabah'tan Murathan Yıldırım'ın haberine göre prodüksiyon, menajerlik ve organizasyon sektöründe faaliyet yürüten ve ANSET soruşturması kapsamında tutuklanan şüpheli C.M.'nin, özellikle Kasım 2024-Nisan 2025 tarihlerinde Belediyeden 8 ayrı iş alması dikkat çekti.

Görevden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras

Bu etkinliklerin arasında yer alan "Kıyı Ege'de Deprem Gerçeği ve Afet Yönetimi Çalıştayı" organizasyon işinin yaklaşık 10 milyon liralık sözleşme bedeliyle C.M. tarafından üstlenildiği görüldü. C.M.'nin ayrıca Belediyeden "Çin heyetinin Muğla Ziyareti Organizasyonu", "Turizm Haftası Gala Yemeği Organizasyonu" ve "Türk Bayrağı Alım İşi" gibi çeşitli işleri de aldığı belirtildi.