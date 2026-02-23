"Mutlak Butlan"ın davacısı! CHP delegesi Yılmaz Özkanat ceza duruşmasında "tanık" oldu: Kurultayın iptalini talep ediyorum







"ŞAİBE VAR" DEYİNCE ÖZGÜR ÖZEL TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI



Daha önce CHP Batman İl Başkan Yardımcılığını yürüten Yılmaz Özkanat, şaibe iddiaları üzerine 38'inci Olağan Kurultay ile ilgili dava açınca görevinden el çektirildi.



Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan Özkanat, toplantılara katılmadığı iftirasıyla görevden alındığını söyledi.



CHP'nin kurultayının şaibeli olduğunu belirtip "Madem onlar söylemiyor o zaman ben dile getireyim; CHP'nin hakikati ve geleceği için 38. Olağan Kurultay ile ilgili açmış olduğum davadır. Ben tamamen partimin çıkar ve yararını göz önünde bulundurarak, o süreçte görmüş olduğum rüşvet ve şaibeleri dile getirdim. Asla da pişman değilim." ifadelerini kullandı.

