"Mutlak Butlan"ın davacısı! CHP delegesi Yılmaz Özkanat ceza duruşmasında "tanık" oldu: Kurultayın iptalini talep ediyorum
CHP'de "şaibe" iddia ve itiraflarıyla mahkemelik olan 38. Kurultayın ceza duruşması görülüyor. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'tan sonra iptal davası açan CHP Delegesi Yılmaz Özkanat da ceza davasına "tanık" sıfatıyla çağrıldı. 4-5 Kasım 2023'teki CHP kurultayının en yakın tanıklarından biri olan ve ısrarla "şaibe" olduğunu dile getiren Özkanat, "Hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde kurultayın iptalini talep ediyorum" dedi.
38. Kurultayın şaibelerini üzerinden atamayan CHP, 2 yıldır mahkeme koridorlarını arşınlıyor. "Mutlak butlan" istinafta devam ederken Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesinde ceza davasının 3. duruşması görülüyor.
İMAMOĞLU ŞÜPHELİ | MUTLAK BUTLANA DOĞRUDAN ETKİ EDECEK DAVA
İddianamede Ekrem İmamoğlu şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu mağdur olarak yer alırken; çıkabilecek olası bir mahkumiyet kararının doğrudan istinaftaki mutlak butlan davasını etkileyeceği değerlendiriliyor.
Ayrıca İmamoğlu, Rıza Akpolat ve Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 12 isim hakkında siyasi yasak isteniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil 9 şüpheli vekilin dosyası ise ayrıldı.
DELEGE YILMAZ ÖZKANAT "TANIK" OLARAK ÇAĞRILDI: KURULTAYIN İPTALİNİ İSTİYORUM
Lütfü Savaş'ın yanı sıra kurultayda "şaibe var" deyip iptal davası açan delege Yılmaz Özkanat da ceza davasına "tanık" olarak çağırıldı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özkanat, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın şaibeli olduğuna dair ciddi kanaat ve somut iddialar doğrultusunda, hiçbir kişi ya da grubun etkisi altında kalmadan, tamamen kendi irademle kurultayın iptali için dava açmış bulunmaktayım" dedi.
Kurultay süresinde delegelerin özgür iradesine gölge düşürüldüğünün altını çizen Özkanat, kurultayın iptali edilmesini istedi.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki şaibeli kurultayının en yakın tanıklarından biri olan Yılmaz Özkanat şu ifadeleri kullandı:
Kurultay sürecinde delegelerin özgür iradesine gölge düşüren, parti tüzüğüne ve demokratik ilkelere aykırı olduğu ileri sürülen uygulamalar kamu vicdanında ciddi soru işaretleri oluşturmuştur. Parti içi demokrasinin korunması ve sürecin hukuka uygunluğunun denetlenmesi amacıyla yargı yoluna başvurdum.
Amacım şahısları hedef almak değil; hukukun üstünlüğü çerçevesinde kurultayın meşruiyetinin değerlendirilmesini sağlamaktır. Hukuka aykırılık tespit edilmesi halinde kurultayın iptalini talep ediyorum.
Saygılarımla arz ederim
"ŞAİBE VAR" DEYİNCE ÖZGÜR ÖZEL TARAFINDAN GÖREVDEN ALINDI
Daha önce CHP Batman İl Başkan Yardımcılığını yürüten Yılmaz Özkanat, şaibe iddiaları üzerine 38'inci Olağan Kurultay ile ilgili dava açınca görevinden el çektirildi.
Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla öne çıkan Özkanat, toplantılara katılmadığı iftirasıyla görevden alındığını söyledi.
CHP'nin kurultayının şaibeli olduğunu belirtip "Madem onlar söylemiyor o zaman ben dile getireyim; CHP'nin hakikati ve geleceği için 38. Olağan Kurultay ile ilgili açmış olduğum davadır. Ben tamamen partimin çıkar ve yararını göz önünde bulundurarak, o süreçte görmüş olduğum rüşvet ve şaibeleri dile getirdim. Asla da pişman değilim." ifadelerini kullandı.