CANLI YAYIN
Geri

CHP'li İBB Arnavutköy'deki peyzaj çalışmasını yapmadı yapana engel oldu

Arnavutköy Belediyesi tarafından Haraççı Kavşağı’nda yapımına başlanan peysaj düzenleme çalışmaları, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahale etmesi sonucu durduruldu. Uzun süredir düzenleme yapılmayan alanda başlatılan çalışma yarım bırakıldı. Bölgede uzun bir zamandır İBB tarafından herhangi bir peyzaj çalışmasının yapılmaması dikkat çekerken, başlatılan düzenlemenin de durdurulması kamuoyunda “hizmetlerin geciktiği” yönünde eleştirilere yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP'li İBB Arnavutköy'deki peyzaj çalışmasını yapmadı yapana engel oldu
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Arnavutköy Belediyesi'nin Haraççı Kavşağı'nda başlattığı peyzaj düzenleme çalışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu.
  • İBB ekipleri kavşağın kendi sorumluluk alanında olduğunu belirterek Arnavutköy Belediyesi'nin çalışmasına izin vermedi.
  • Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, İBB'ye iki yıldır başvurularına rağmen çalışma yapılmadığını belirtti.
  • İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nu arayarak iki ay içinde çalışmanın tamamlanacağı sözünü verdi.
  • Arnavutköy Belediyesi, verilen süre içinde çalışma yapılmazsa ilçenin diğer noktalarında da hizmet üretmeye devam edeceğini açıkladı.

Arnavutköy Belediyesi'nin Haraççı Kavşağı'nda başlattığı peyzaj düzenleme çalışması, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. İlçe belediyesi tarafından çevre düzeni ve görsel iyileştirme amacıyla başlatılan uygulama, yetki tartışması nedeniyle sahada gerilime yol açtı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Haraççı Kavşağı'nda çalışması başlanan peyzaj düzenlemesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Haraççı kavşağı'nda Arnavutköy Belediyesi'nin başlattığı peyzaj çalışması, İBB ekiplerinin müdahalesiyle durduruldu. ( haberde yer alan fotoğraf Takvim Foto Arşiv'e aittir.)

ÇALIŞMA DURDURULDU

Arnavutköy Belediyesi ekipleri, kavşakta çevre düzeni ve görsel iyileştirme sağlamak amacıyla çalışma başlatırken, İBB ekipleri alana gelerek uygulamaya izin vermedi. Kavşağın kendi sorumluluk alanlarında olduğunu belirten ekipler, başlatılan çalışmayı da durdurdu. Yaşanan müdahale sırasında CHP'li meclis üyelerinin de sahada yer alması dikkat çekti.

Konuya ilişkin yazışmalar.

"VERİLEN SÖZLER TUTULMADI"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı, "İBB yönetimine defalarca buradaki çalışmanın yapılması gerektiğini bildirdik. Ancak iki yıldır herhangi bir çalışma yapılmadığı gibi verilen sözler de tutulmadı. Buna istinaden Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nun talimatlarıyla çalışmalara başladık. Ne zaman ki hizmet üretimine başladık, CHP'li meclis üyeleri ve İBB zabıtası çalışma yapan işçilerimize fiziki müdahalede bulundu. Hizmeti engellemeye yönelik bu hareketi üzülerek kınıyoruz. Yaşanan bu olay üzerine İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu'nu arayarak iki aylık süre talep etmiş ve bu süre içerisinde çalışmanın tamamlanacağı yönünde söz vermiştir. Belediye Başkanımız da bu söze istinaden Arnavutköy Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını durdurarak iki aylık bir müsaade vermiştir. Arnavutköy Belediyesi olarak İBB tarafından verilen sözlerin takipçisi olacağımızı ve verilen süre içerisinde çalışmaların yapılmaması durumunda Haraççı'da olduğu gibi ilçemizin diğer noktalarında da Arnavutköy Belediyesi olarak takipçisi olacağız ve hizmet üretmeye devam edeceğimizi bildiririz" ifadelerini kullandı.

Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Davut Paralı açıklamada bulundu.

ELEŞTİRİLER PEŞ PEŞE GELDİ

Bölgede uzun süredir İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilmemiş olması dikkat çekerken, başlatılan çalışmanın da durdurulması "hizmetin aksadığı" yönündeki eleştirileri beraberinde getirdi.

Planlanan peyzaj düzenlemesinin hayata geçirilememesiyle birlikte, Haraççı Kavşağı'nda hem mevcut eksiklikler giderilemedi hem de başlatılan çalışma sonuçsuz kaldı.

Haraççı Kavşağı’nda "Yetki" düğümü: Arnavutköy başlattı İBB durdurdu!

Dernekte 372 milyon toplayıp 72 milyonu buharlaştırmışlar! Vurgunun adı 'huzur hakkı'
SONRAKİ HABER

Derneğe vurgun bulaştı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler