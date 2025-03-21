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Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat şirketinde yapılan aramada balya balya dolarlar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" gibi çeşitli suçlarla soruşturma yürütüyor. Soruşturma kapsamında, Ali Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon lira ve iş yerinde 1,3 milyon dolar ele geçirildi. Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı şirketinde yapılan aramalarda balya balya dolarların bulunduğu görüntüler ortaya çıktı.

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Giriş Tarihi :21 Mart 2025 , 16:33 Güncelleme Tarihi :21 Mart 2025 , 16:37
Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ali Nuhoğlu’nun Trend İnşaat şirketinde yapılan aramada balya balya dolarlar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma devam ediyor.

ALİ NUHOĞLU'NUN BALYA BALYA PARA GÖRÜNTÜLERİ
Soruşturma kapsamında 40 milyon lira ile yakalanan Ali Nuhoğlu'nun "para" görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi.

MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.

Fotoğrafta: Ali NuhoğluFotoğrafta: Ali Nuhoğlu

Şüpheli Ali Nuhoğlu, evinde 40 milyon lira ile yakalanırken, Nuhoğlu'nun iş yerinde ise 1,3 milyon dolar bulundu.

Polis kamerasınca kaydedilen görüntüde, ayrıca Nuhoğlu'nun kapı açması ve paraların yerlerini göstermesi yer alıyor.

Ali Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon lira ele geçirildiAli Nuhoğlu'nun evinde 40 milyon lira ele geçirildi

Şüphelilerden Emrah Bağdatlı'nın ise operasyondan iki hafta önce yurt dışına çıktığı belirlendi.

ALİ NUHOĞLU'NUN YENİ PARA GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI
Nuhoğlu'nun zulaladığı paralara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ali Nuhoğlu'nun Trend İnşaat adlı şirketinde yapılan aramalarda, balya balya dolar ele geçirildi.

İmamoğlu'nun villacısının ofisinde balya balya para bulundu!

Düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen paralar, polis kamerasınca kayıt altına alındı.

Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya dolarlar ele geçirildi (Takvim.com.tr)Ali Nuhoğlu'nun ofisinde balya balya dolarlar ele geçirildi (Takvim.com.tr)

VİLLA İŞLEMİ VE MİLYONLARCA LİRALIK PARA
Ali Nuhoğlu, daha önce değeri 50 milyon lira olan üç villayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 15 milyon liraya devretmesiyle gündeme gelmişti.

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