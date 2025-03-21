Yeni görüntüler ortaya çıktı! Ali Nuhoğlu’nun Trend İnşaat şirketinde yapılan aramada balya balya dolarlar

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma yürütüyor. Ayrıca, Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan da soruşturma devam ediyor. ALİ NUHOĞLU'NUN BALYA BALYA PARA GÖRÜNTÜLERİ

Soruşturma kapsamında 40 milyon lira ile yakalanan Ali Nuhoğlu'nun "para" görüntüleri dün ortaya çıkmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 106 şüpheli arasında yer alan Ali Nuhoğlu'nun iş yerinde yapılan aramalarda 1,3 milyon dolar ele geçirildi. MİLYONLARCA LİRA ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekiplerince yapılan çalışmada, gözaltına alınan şüpheli Ali Nuhoğlu ile İBB Başkan Danışmanı ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un "danışmanı" olarak kendini tanıtan ve soruşturma kapsamında aranan Emrah Bağdatlı'nın adreslerinde yapılan aramalarda milyonlarca lira ele geçirildi.