İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.İstanbul Boğazı’nda makine arızası: Gemi trafiği durduruldu
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Gemide bulunan kılavuz kaptanın arızayı bildirmesi ve durma riskini bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-9, Kurtarma-5 ve Kurtarma-3 isimli römorkörler yönlendirildi. Kanlıca açıklarına kadar getirilen gemi, demirletilmek üzere Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.
Yapılan çalışmalar sonucunda gemi kurtarılmıştı. Gemi ekiplerin çalışması sonucu güvenle Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı da kuzey-güney yönlü olarak açıldı.