Boğaz trafiğini durduran arıza giderildi! Gemi trafiği normale döndü

İstanbul Boğazı’nda, Beşiktaş açıklarında makine arızası yapan 185 metrelik “Zaltron” isimli kuru yük gemisi nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edilirken, arızalı gemi için kurtarma römorkörleri hızla müdahaleye başladı.

  • Panama bayraklı Zaltron isimli kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptı.
  • Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı üç römorkör tarafından Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.
  • İstanbul Boğazı gemi trafiği emniyet amacıyla geçici olarak çift yönde askıya alındı.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri olay yerine ivedilikle yönlendirildi.
  • Geminin güvenli şekilde demirlenmesinin ardından İstanbul Boğazı kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Panama bayraklı kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Gemi, bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin müdahalesiyle Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mısır'dan Rusya'ya seyreden 185 metre boyundaki "Zaltron" isimli kuru yük gemisinin Kuruçeşme önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik çift yönlü askıya alındı. (Haberin fotoğrafları DHA'dan alınmıştır.)

Gemide bulunan kılavuz kaptanın arızayı bildirmesi ve durma riskini bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-9, Kurtarma-5 ve Kurtarma-3 isimli römorkörler yönlendirildi. Kanlıca açıklarına kadar getirilen gemi, demirletilmek üzere Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda gemi kurtarılmıştı. Gemi ekiplerin çalışması sonucu güvenle Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi. Gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı da kuzey-güney yönlü olarak açıldı.

