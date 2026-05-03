Gemide bulunan kılavuz kaptanın arızayı bildirmesi ve durma riskini bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma-9, Kurtarma-5 ve Kurtarma-3 isimli römorkörler yönlendirildi. Kanlıca açıklarına kadar getirilen gemi, demirletilmek üzere Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı Kuruçeşme önlerinde makine arızası yapan ZALTRON isimli gemi için *Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KURTARMA-3, KURTARMA-5 ve KURTARMA-9 Römorkörlerimiz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, emniyet amacıyla çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" ifadelerine yer verildi.