BAKAN GÖKTAŞ: "ANNELİK DEĞERSİZLEŞTİRİLECEK BİR KAVRAM DEĞİLDİR"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, reklamın içeriğine dair sessizliğini bozarak sert bir açıklama yayımladı. Annelik bağının sadece bireysel bir tercih değil, toplumsal sürekliliğin temel taşı olduğunu hatırlatan Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

Annelik, reklam diline indirgenerek değersizleştirilecek bir kavram değildir.

Bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan, onu büyüten, koruyan ve geleceğe hazırlayan her kadın —biyolojik ya da koruyucu— gerçek bir annedir. Bu bağ; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal sürekliliğin temelidir.

Sevginin her biçimi elbette kıymetlidir. Ancak annelik gibi derin ve kurucu bir değerin, iletişim stratejileri uğruna esnetilmesini ve sıradanlaştırılmasını kabul etmiyoruz.

Annelik; bir iletişim kurgusu değil, bir neslin ve bir geleceğin taşıyıcısıdır. Bu değerin, hak ettiği hassasiyetle ele alınması bir tercih değil, bir sorumluluktur.