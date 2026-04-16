Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmış ve ardından intihar etmişti.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye'yi yasa boğan kanlı saldırı yaşanmıştı.

Okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Polis Başmüfettişi olan babasına ait olduğu belirlenen 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak okula getirdi.

İki ayrı sınıfa girerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açan saldırgan Mersinli, büyük katliam gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirildi.

Saldırı anında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi sürecinin ardından sabah saat 05.45 sularında vefat etti. (Fotoğraf: DHA)

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, olay yerinde ve hastanelerde yapılan bütün müdahalelere rağmen ilk etapta 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 13 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli, oğluna olaydan kısa süre önce atış talimi yaptırdığı ve silahlarına sahip çıkamadığı gerekçesiyle tutuklanırken, okul için de kapatma kararı alındı.