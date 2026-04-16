Kahramanmaraş'taki okul saldırısında 18 gün sonra bir acı daha: Almina Ağaoğlu hayata tutunamadı

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş’taki okul katliamından acı haber geldi. 14 yaşındaki saldırganın babasına ait silahlarla düzenlediği baskında başından vurulan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, doktorların bütün müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Almina sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Olayda 1 öğretmen ve 9 öğrenci can verirken, saldırganın intiharıyla toplam ölü sayısı 11 olarak belirlendi.

  • Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da okula düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saat 05.45'te vefat etti.
  • Saldırıda hayatını kaybeden öğrenci sayısı 9'a, toplam can kaybı saldırgan dahil 11'e yükseldi.
  • Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da 14 yaşındaki öğrenci İsa Aras Mersinli, babasına ait silahlarla iki sınıfa girerek rastgele ateş açmış ve ardından intihar etmişti.
  • Saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı.
  • Saldırganın babası Polis Başmüfettişi Uğur Mersinli, oğluna atış talimi yaptırması ve silahlarına sahip çıkmaması gerekçesiyle tutuklandı.

Kahramanmaraş'ta okula düzenlenen saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde vefat etti.

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan'da meydana gelen silahlı saldırıda 1 öğretmen ve 8 öğrenci hayatını kaybetmiş, 17 öğrenci yaralanmıştı. Olayda saldırgan da ölmüştü.

Saldırıda kafasının arkasına iki kurşun isabet ederek ağır yaralanan Almina Ağaoğlu bugün saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulunda 15 Nisan tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede can verdi.

NE OLMUŞTU

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda 15 Nisan 2026 Çarşamba günü Türkiye'yi yasa boğan kanlı saldırı yaşanmıştı.

Okulun 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, Polis Başmüfettişi olan babasına ait olduğu belirlenen 5 silah ve 7 şarjörü sırt çantasına koyarak okula getirdi.

İki ayrı sınıfa girerek hedef gözetmeksizin rastgele ateş açan saldırgan Mersinli, büyük katliam gerçekleştirdikten sonra etkisiz hale getirildi.

Saldırı anında ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi sürecinin ardından sabah saat 05.45 sularında vefat etti.

Saldırının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken, olay yerinde ve hastanelerde yapılan bütün müdahalelere rağmen ilk etapta 1'i öğretmen 8'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

Olayda 13 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanarak tedavi altına alındı.

Soruşturma kapsamında saldırganın babası Uğur Mersinli, oğluna olaydan kısa süre önce atış talimi yaptırdığı ve silahlarına sahip çıkamadığı gerekçesiyle tutuklanırken, okul için de kapatma kararı alındı.

Katliam sırasında kafasının arkasına isabet eden iki kurşunla ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, 15 Nisan'dan bu yana yoğun bakım ünitesinde hayat mücadelesi veriyordu.

Doktorların tüm çabalarına rağmen küçük Almina, bugün sabah saat 05.45'te tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Almina'nın acı haberiyle birlikte saldırıda hayatını kaybeden öğrencilerin sayısı 9'a, katliamdaki toplam can kaybı ise saldırgan dahil 11'e yükselmiş oldu.

