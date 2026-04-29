Gülistan Doku dosyasına bakanlar susturuldu mu? Tunceli'de Susurluk'u anımsatan şaibeli kaza | Eski savcıların göremediği deliller

6 yıldır kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği değerlendirilen Gülistan Doku'nun dosyası beraberinde çok sayıda soru işareti barındırıyor. Başsavcı Ebru Cansu'ya 6 yıl sonra dosyayı açtıran verilere dönemin savcılarının neden ulaşamadığı sorgulanıyor. Dosyaya ilk bakan savcı Ferhat Akıl'ın da ismi "Susurluk"u anımsatan şüpheli bir kazada geçiyor. O dönem Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Emre Küçükbaşol ile Av. Arif Yıldız'ın içinde bulunduğu araç şarampole yuvarlanıyor. Peki bu isimler susturuldu mu? Ebru Cansu dosyayı daha önce soruşturan savcıların görüşünü aldı mı? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.

  • Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında baş şüpheli Mustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi.
  • 6 yıl sonra dosya yeniden açılırken; Adalet Bakanlığı bünyesinde de Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kuruldu.
  • Başsavcı Ebru Cansu'nun gördüğü delillerin diğer savcılar tarafından neden görülemediği ise sorgulanıyor.
  • Dosyaya ilk bakan savcı Ferhat Akıl'ın da ismi "Susurluk"u anımsatan şüpheli bir kazada geçiyor. Bu da "Dosyaya bakanlar susturuldu mu?" sorusunu sorduruyor.

Gülistan Doku cinayetinde 6 yıllık sis perdesi aralanıyor. Dosyanın baş şüphelisi Mıustafa Türkay Sonel ve dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daraltılmış baz çalışmasıyla Gülistan Doku'ya son teması bulunduğu tespit edilen ve o dönem İl Özel İdaresi çalışanı olan Erdoğan Elaldı, 'Kasten öldürme' suçundan; Gülistan Doku'nun eski erkek arkadaşı Zeinal Abarakov, Abarakov'un babası Engin Yücer ve annesi Cemile Yücer, firari şüpheli Umut Altaş'ın babası Celal Altaş ile annesi Nurşen Arıkan, ihraç polis memuru Gökhan Ertok ve o dönem Tuncay Sonel'in yakın koruması olan Şükrü Eroğlu, 'Suç delillerini gizleme ve yok etme' suçundan tutuklandı.

Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Sonel'in oğlu ve çok sayıda kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi (Haberin görselleri Takvim Foto Arşiv'den alındı)



Gülistan Doku'nun hastane kayıtlarını sildiği iddiasıyla Bursa'da gözaltına alınan ve dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir de 'Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek' suçundan hapsi boyladı.

YARGIYA GÜVENİ ARTIRAN GELİŞME

Gülistan Doku dosyasının 6 yıl sonra açılması ve Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni 'Gülistan Doku'lar olmasın diye kurulan "Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı" yargıya güveni artırdı, topluma umut verdi.

Öte yandan Tunceli'deki soruşturma derinleştikçe akıllardaki soru işaretleri de arttı.

GÜLİSTAN SORUŞTURMASINDA CEVAPSIZ SORULAR

Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Gülistan soruşturmasında cevapsız sorular" başlıklı çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

Övür, "Bu dosyada 2020-2024 arasında görev yapan savcının, emniyet müdürünün veya asayiş şube sorumlularının hiçbiri mi bugün ortaya çıkan verileri görüp şüphelenmedi? Şüphelenen varsa neden sustu? En önemlisi de Gülistan Doku dosyasını soruşturan savcı... Sahi onlar nasıl oldu da bugün dosyanın yeniden açılmasını sağlayan Başsavcı Ebru Cansu'nun ulaştığı verilere ulaşamadı?" şeklinde sorular surdu.

Gülistan Doku cinayetinin ardından Tunceli'de yaşanan ve "Susurluk Skandalı"nı anımsatan şüpheli bir kazaya dikkat çekti.

DOSYAYI YÜRÜTEN İLK SAVCI ŞİMDİ YARGITAY TETKİK HAKİMİ

İşte Övür'ün bugünkü yazısından öne çıkanlar:

O dönem soruşturmayı Başsavcı Mustafa Atbaş başlatmış. Doku soruşturmasını bizzat yürüten ilk savcı da Ferhat Akıl... Akıl'ın şimdi Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptığı bilgisi var.

Doğrusu merak ediyorum: O savcı veya sonraki savcılar bu dosyanın gereğini yaptı mı yoksa onlar da mı engellendi ya da susturuldu?

Çünkü ne kadar ilgilidir bilmiyorum ama dava sürecini araştırırken şüpheli bir kaza haberi dikkatimi çekti.

Gülistan soruşturmasını ilk yürüten savcının karıştığı şüpheli kaza

TUNCELİ'DEKİ "SUSURLUK" BENZERİ KAZA

Haber şöyleydi: "Gülistan Doku davasına bakan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın bulunduğu araç dün gece şarampole yuvarlandı. Devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Emre Küçükbaşol ile Av. Arif Yıldız yaralandı."

Bu kaza Doku dosyasıyla ilgili olmayabilir ama haberin altındaki yorumlar işi Susurluk Skandalı'na benzetmeye kadar götürüyor. "Neden sustular?" diye soru soranlar bile var.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu



EBRU CANSU DOSYAYI SORUŞTURAN DİĞER SAVCILARI GÖRÜŞÜNE BAŞVURDU MU?

Acaba Gülistan Doku dosyasını yeniden açarak topluma umut veren Başsavcı Ebru Cansu, dosyayı ilk soruşturan ya da daha sonra devam ettiren savcıların görüşüne başvurdu mu? Başvurmadıysa neden?

UCU NEREYE KADAR UZANIYORSA ORAYA KADAR GİTMELİ!

Bu dosyanın, klasik deyimle ucu nereye uzanıyorsa oraya kadar götürülmesi gerekiyor. Buradan geri dönüş olmamalı. Çünkü çıkacak sonuç her açıdan bir milat olacak...

