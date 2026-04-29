DOSYAYI YÜRÜTEN İLK SAVCI ŞİMDİ YARGITAY TETKİK HAKİMİ



İşte Övür'ün bugünkü yazısından öne çıkanlar:



O dönem soruşturmayı Başsavcı Mustafa Atbaş başlatmış. Doku soruşturmasını bizzat yürüten ilk savcı da Ferhat Akıl... Akıl'ın şimdi Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak görev yaptığı bilgisi var.



Doğrusu merak ediyorum: O savcı veya sonraki savcılar bu dosyanın gereğini yaptı mı yoksa onlar da mı engellendi ya da susturuldu?



Çünkü ne kadar ilgilidir bilmiyorum ama dava sürecini araştırırken şüpheli bir kaza haberi dikkatimi çekti.

Gülistan soruşturmasını ilk yürüten savcının karıştığı şüpheli kaza



TUNCELİ'DEKİ "SUSURLUK" BENZERİ KAZA



Haber şöyleydi: "Gülistan Doku davasına bakan Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl'ın bulunduğu araç dün gece şarampole yuvarlandı. Devrilen otomobildeki Tunceli Cumhuriyet Savcısı Ferhat Akıl, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hâkim Emre Küçükbaşol ile Av. Arif Yıldız yaralandı."





Bu kaza Doku dosyasıyla ilgili olmayabilir ama haberin altındaki yorumlar işi Susurluk Skandalı'na benzetmeye kadar götürüyor. "Neden sustular?" diye soru soranlar bile var.