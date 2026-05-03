İzmir
'de, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP meclis üyesi Melda Erbaykent'in, bir arsanın imara açılmasına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesi için tetikçi tuttukları iddiasıyla başlayan soruşturma dosyasına ses kayıtları da girdi.
İzmir'de, iddiaya göre Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, özel bir hastanenin yanındaki 11 bin metrekare arsanın imara açılması karşılığında menfaat temin etmek istedi.
Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu
CHP'li meclis üyeleri Alaaddin Kurt, Cem Eren ve Cemal Küpeli karara karşı çıkınca, gözdağı verilmesi için daha önce kasten öldürme suçundan hüküm giyen Yusuf Aydoğdu ile anlaşma sağlandı.
Sabah'tan Ceyahn Torlak'ın haberine göre; gözaltına alınan Aydoğdu'nun soruşturma kapsamında verdiği ifadesinde ise kirli planı tek tek anlattı.
Cemal Küpeli
Aydoğdu, talebin Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun bilgisi dahilinde CHP'li meclis üyesi Melda Erbaykent'ten geldiğini, kendisinden meclis üyelerinden Alaaddin Kurt'u silahla vurmasının, Cem Eren ve Cemal Küpeli'nin de darp edilmesinin istendiğini anlattı.
Eylem karşılığında 10 milyon lira nakit para ile 5-6 arkadaşını belediyede işe sokma vaadinde bulunulduğunu öne sürdü.