İzmir Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP meclis üyesi Melda Erbaykent, 11 bin metrekare arsanın imara açılmasına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesi için tetikçi tuttukları iddiasıyla soruşturma geçiriyor.

Gözaltına alınan Yusuf Aydoğdu ifadesinde, CHP'li meclis üyesi Alaaddin Kurt'u silahla vurması, Cem Eren ve Cemal Küpeli'yi darp etmesi karşılığında 10 milyon lira ve 5-6 arkadaşını belediyeye işe sokma vaadi yapıldığını iddia etti.

Aydoğdu, Melda Erbaykent ile yaptığı görüşmeleri gizlice kaydederek ses kayıtlarını savcılığa sundu.

Ses kayıtlarında bir kişinin 'Başkanla konuştuk, Alaaddin benimle uğraşıyor, onu da iki günde hallettim' dediği duyuluyor.